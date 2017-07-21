За веселье приходится платить: билеты в кино дорожают с каждым годом

Если повышение цен на билеты в кино раньше аргументировали отсутствием конкуренции, то в настоящее время владельцы кинотеатров объясняют ситуацию повышением расходов и требованием повышения зарплат, сообщает Eesti Päevaleht.

Походы в самые большие кинотеатры Таллинна забирают из карманов любителей кино почти на пол-евро больше с каждым годом . В начале века причиной высоких цен назвали отсутствие конкуренции. В то время таллиннской сетью кино управляла Coca-Cola Plaza. В 2009 году открыли кинотеатр Solaris, и цены в Coca-Cola Plaza тоже снизились. С годами кинотеатров в столице прибавилось, но несмотря на конкуренцию цена за билет значительно повысилась.

Дороже всего стал стоить обычный билет в Coca-Cola Plaza. Пять лет назад за просмотр фильма в будний день нужно было заплатить 4,5 евро, а теперь — 6,2 евро. По словам Кристиана Конго, действующего руководителя владеющей кинотеатром фирмы Forum Cinemas AS, их предприятие поступает, как и другие: если расходы и инвестиции увеличиваются, то цены повышаются.

”Также на рост расходов значительное давления оказывает требование повышения зарплат, хотя последние года были для нас богатыми на инвестиции", — сказал он.

По утверждению Конго, клиенты также получают выгоду от инвестиций, потому что из-за этого они получают хорошее впечатление от фильма. Большинство инвестиций идет на покупку новых сидений, а также на обновление аудио и видеотехники. Помимо этого, в мае следующего года предприятие откроет новый кинотеатр в Тарту в торговом центре Eeden.

Конго отметил, что постоянно увеличивающаяся конкуренция не снижает цены, потому что инвестиции большие и они тоже должны окупаться: ”В последнее время кинотеатры стремительно расширились, и поэтому нет больших изменений цен”.

За последние года единственное снижение цен было в кинотеатре Solaris в 2014 году, когда новым владельцем стала компания Apollo. В то время снизили цену до четырех евро, теперь же эта цена стала выше шести евро. Те, кто хочет смотреть на выходных фильм в 3D, тратят около десятка евро.

Помимо повышения повседневных расходов и инвестиций на цену билетов также влияют лицензионные платежи. ”Год от года права на фильмы становятся все дороже”, — признала действующий руководитель Эстонский союз кинематографистов Кадри Ваас.

По ее словам, альтернативным кинотеатрам, как Artis и Sõprus, несколько легче, потому что они получают денежную поддержку от Министерства культуры. Пособия отражаются и на статистике: в отличии от бизнес-плана коммерческих кинотеатров, репертуарные кинотеатры Таллинна смогли поддерживать стабильные цены на билеты. Как в кинотеатре Sõprus, так и в Artis цена на билет в будние дни за последние пять лет повысилась только на пятьдесят центов.

Значимость поддержки подтвердила и помощница руководителя кинотеатра Sõprus Кристель Липанд: "Эта поддержка помогает нам организовывать также различные программы, к примеру, для учеников и пенсионеров”.

По утверждению Липанд, Sõprus больше конкурирует с театром и другими культурными организациями, чем с коммерческими кинотеатрами, поэтому цены у них и остались прежние.

”Нельзя сказать, что у нас одинаковая публика с Coca-Cola Plaza или Apollo Solaris”, — сказала она. Фанат альтернативных фильмов не должен грустить, по меньшей мере, до конца года — до того, когда составят новый бюджет. По утверждению Липанд, повышения цен не последует.

Несмотря на рост цен потребители кажутся спокойными. По словам Кристиана Конго, количество посетителей в кино увеличивается с каждым годом, соответственно, цены на билеты их устраивают. ”Очень надеемся, что так и будет продолжаться”, — добавил он.

Это подтверждает также статистика Эстонского института кино. По их данным, в прошлом году кинотеатры посетили 3,29 миллиона раз, в позапрошлом — 3,1 млн и еще годом ранее — 2,6 млн. В прошлом году на одного жителя Эстонии пришлось 2,5 посещения кинотеатра. Это чаще, чем у наших соседей: в Латвии на тот момент было 1,08, в Литве 1,29 и в Финляндии 1,6 посещения на одного жителя.

Хотя просмотр фильмов в кинотеатрах Таллинна год за годом становится все дороже, цена за билет не превышает уровня в столицах Западной Европы. Среди сравненных городов самая дорогая цена на билеты — в Лондоне, где в будничный день, до шести часов вечера, просмотр фильма 2D обойдется в 12,7 евро. В других столицах Северной Европы схожие цены.