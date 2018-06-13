13.06.2018, 09:50

За три года объем вкладов иностранцев в банки Латвии понизился в два раза

 (2)
Gazeta.ru
EST 3
Läti lipp
Läti lippFoto: Xinhua, Xinhua/Sipa USA

Иностранцы продолжают покидать Латвию. Доля вкладов нерезидентов в местных банках опустились до 29% к концу мая. Такое стремление Латвии избавиться от иностранных денег может привести к тому, что ЕЦБ придется спасать прибалтийские банки. Впрочем, Россия может порадоваться концу ”прибалтийской Швейцарии”: часть денег вернется на родину, говорят эксперты.

К концу мая 2018 года удельный вес вкладов иностранных клиентов в латвийских банках сократился до 29,3%, сообщили агентству ЛЕТА в Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК). При этом в конце апреля он составлял 30%, а в 2015 году — 53%.

В мае 2018 года по сравнению с маем 2015 года удельный вес вкладов иностранных клиентов снизился на 58% — с 12,4 млрд евро до 5,2 млрд евро.

”Всегда рискованно, когда в стране большое количество иностранных депозитов. На это нужно обращать внимание, и мы в Norvik banka это делаем. С другой стороны, следует понимать, что не все иностранные депозиты относятся к рискованным. Есть также честные, квалифицированные иностранные держатели депозитов.

Проблема в том, что в случае потрясений именно хорошие клиенты уходят первыми”, — цитирует слова заместителя председателя совета Norvik banka Андерс Фог Расмуссен местное издание Dienas Bizness.

Так, в конце 2016 года общий объем иностранных вкладов на счетах в банках Латвии составлял 42,8%, в 2015 году — 53,4%, в 2014 — 51,7%, 2013 — 47,3%, 2012 — 48,9%, 2011 — 47,2%, 2010 — 41,6%.

При этом эксперты объясняли любовь к Латвии привлекательными условиями хранения денежных средств в местных банках, в частности, тем, что они не задавали лишних вопросов о деятельности компаний и брали небольшую комиссию за обслуживание.

Власти Латвии сами стремились создать и поддержать славу ”прибалтийской Швейцарии”. Например, в 2012 году государственная Комиссия рынков финансов и капитала (КРФК) выпускала обращение, называя преимущества Латвии для нерезидентов. В их числе значились стабильность, географическое разнообразие клиентов местных банков, эффективное размещение активов. По некоторым оценкам, в 2011 году обслуживание нерезидентов позволило Латвии получить около 1,7% от ВВП страны.

ТОП

Однако в 2018 году все изменилось. Латвийские банки и раньше нередко обвиняли в участии в схемах по отмыванию капитала, что, в частности, и привело к некоторому снижению доли иностранных вкладов в прибалтийских банках в 2017 году, однако в этом году эти обвинения стало невозможно игнорировать. В конце февраля третий по размеру активов крупнейший частный банк Латвии ABLV объявил о самоликвидации.

Причиной стали обвинения минфина США в отмывании денег и проведении сомнительных сделок, в том числе с лицами, ”причастными к политической коррупции” в России и Украине.

После набега вкладчиков, который стоил ABLV не менее €600 млн, банк просто не смог работать. По оценкам экспертов, около 80% клиентов банка были нерезидентами. На фоне скандала с сомнительными операциями нерезидентов был отстранен от должности подозреваемый во взяточничестве глава Банка Латвии Илмар Римшевич.

Как заявлял глава латвийского минфина в марте, в ближайшие шесть месяцев доля вкладов иностранцев в банках страны снизится до 5%.

При этом латвийские банки также ужесточили контроль за ”компаниями-пустышками”.

В мае вступили в силу поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, запрещающие зарегистрированным в Латвии банкам сотрудничать с компаниями-пустышками и обслуживать их счета.

”Пустышками” в Латвии назвали компании, зарегистрированные в юрисдикции, где не требуется подавать финансовые отчеты, плюс компании, которые не могут доказать свою реальную хозяйственную деятельность. Как сообщала КРФК в апреле, среди клиентов латвийских банков 26 081 компания-пустышка, в том числе две компании латвийского происхождения.

По данным коммиссии, в первом квартале этого года удельный вес компаний-”пустышек” в обороте кредитных учреждений Латвии составлял 27,8%. А в кредитных учреждениях, которые, в основном, обслуживают клиентов высокого риска, он достигал 44,52%.

К маю удельный вес компаний-пустышек в банковских вкладах сократился до 9,8%, сообщил на днях председатель КРФК Петерс Путниньш.

”Политика банков Латвии по выяснению происхождения средств на счетах нерезидентов резко поменялась в результате давления США и ЕС, и другого выхода, кроме как закрывать счета тем нерезидентам, которые не могут объяснить происхождение средств, у местных банков нет, иначе были бы жесткие санкции со стороны американских и европейских банков, а последствия этих санкций будут жестче любого потенциального банковского кризиса: просто закроют корсчета латвийских банков в США, и они не смогут вести деятельность”, — говорит генеральный директор компании ”Мани Фанни” Александр Шустов.

По словам Ярослава Кабакова, заместителя генерального директора ИК ”Финам”, с такими быстрыми темпами снижения вкладов иностранцев в стране теоретически может начаться кризис ликвидности, который усугубится кризисом доверия, поскольку контрагенты толком не знают, какую долю активов каждого конкретного банка составляют иностранные вклады.

”В результате очистки сектора от нерезидентов из него уйдут также и добросовестные держатели депозитов, что неминуемо скажется на оттоке основного капитала из страны, и для экономики страны это может вызвать дополнительную стрессовую нагрузку,

так как такой большой процент доли капитала иностранцев в банковском секторе так или иначе был встроен в экономические процессы и столь быстрый отток может вызвать недостаточность ликвидности и потребность привлекать средства”, — говорит в свою очередь генеральный директор ИК ”Харитонов Капитал” Максим Харитонов.

Ярослав Кабаков не исключает, что меры по спасению банковского сектора Латвии в итоге придется принимать даже европейскому центробанку (ЕЦБ). Возможно, часть долгов будут реструктурированы, другие — рефинансированы, говорит он.

При этом эксперты предполагают, что закрытие ”прибалтийской Швейцарии” привет к возвращению хотя бы части капитала на родину.

По словам директора аналитического департамента УК ”БК Сбережения” Сергея Суверова, регуляторы ужесточают требования к операциям с деньгами сомнительного происхождения по всему миру. Один из последних примеров — Кипр, где начали проверять счета россиян после инспекции острова минфином США. При этом, как выяснила ”Газета.Ru”, с владельцев счетов в кипрских банках стали требовать объяснить транзакции за последние 15 лет.

Однако большинство средств россияне отправят в другие юрисдикции, а не вернут на родину, говорит Шустов. Хотя правила ужесточаются по всему миру, пока что еще есть относительно ”тихие гавани”, в которых можно хранить деньги, не привлекая внимание регулирующих органов. По словам Шустова, выведенные нерезидентами, в том числе и россиянами, деньги уйдут в Дубай, Монако, Сингапур, то есть в менее зависимые от европейских регуляторов юрисдикции.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Министерство образования хочет сделать все детские сады частично эстоноязычными

13.06.2018
Министр образования и науки Майлис Репс выдвинула цель, согласно которой в будущем во всех детских садах не только будут преподавать эстонский язык, но и сделают все детские сады частично эстоноязычными, передает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.
Подробнее

Читайте, сколько жители Эстонии тратят в среднем на летний отпуск. Столько же, сколько немцы

13.06.2018
Сколько люди тратят на отпуск? Чем планируют заниматься во время отпуска? Многo ли людей готовы заплатить более 100 евро за ночь в гостинице, и сколько людей пользуются для поиска проживания услугами Airbnb?
Подробнее


Едешь 87 км/ч — уступи дорогу тому, кто едет с максимально разрешенной скоростью!

13.06.2018
Я каждый месяц проезжаю за рулем автомобиля примерно тысячу километров. Мне нравится. Машина у меня с механической коробкой передач, я хочу сама решать, совершать обгон на пятой или шестой передаче.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Как установить отцовство? Один из самых богатых людей в Эстонии, владелец сети магазинов Grossi Олег Гросс недавно оказался в центре скандала

13.06.2018
Выяснилось, что у Олега Гросса есть внебрачная дочь. Отцовство доказано через суд, но женщина по имени Ирис возмущена, что папа совершенно не хочет ее признавать, пишет "МК Эстония".
Подробнее

Более 10 лет швед собирает архивные изображения Таллинна. Какой была Эстония в советское время?

13.06.2018
Какой была Эстония в советское время? Как выглядели площадь Виру или таллиннский универмаг? Эту эпоху хорошо помнят наши бабушки и дедушки, но это не значит, что интерес к советскому периоду истории Эстонии угас. Швед Томас Александерссон более 10 лет собирает брошюры и путеводители по Таллинну. Своей коллекцией архивных снимков и открыток он делится на своем сайте The Tallinn Collector, рассказывает Vecherka.ee.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
177,65 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Cuzco
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
143,65 €

”Индекс оливье” по-эстонски. Сколько стоят продукты для знаменитого салата в наших магазинах и где покупать дешевле?

13.06.2018
Для определения уровня инфляции и сравнения потребительских цен на продукты питания во разных странах используют различные методы расчета. Самый популярный из неофициальных — так называемый ”индекс Биг-Мака”. В этом случае вместо потребительской корзины берется один стандартный бургер, повсеместно выпускаемый компанией ”МакДоналдс”, ведь его рецептура и ингредиенты везде одинаковы. Мы же решили проверить, насколько рост цен на продукты совпадает с уровнем инфляции в нашей стране, при помощи ”индекса оливье", пишет "МК Эстония".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Нарве задержали троих мужчин при попытке украсть металлические трубы на 15 000 евро

13.06.2018
В Нарве во вторник была предпринята попытка кражи металлических труб, в результате которой предприятие на улице Тийги понесло существенный материальный ущерб, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

Открылся крупнейший в Эстонии спортивный ресторан и центр развлечений

13.06.2018
Длившиеся полгода строительные работы завершены — на этой неделе в торговом центре открывылся всемирно известный центр развлечений O’Learys. Расположившийся на 4 000 квадратных метрах спортивный ресторан и центр развлечений может вместить 700 посетителей.
Подробнее

ФОТО: Генеральный консул РФ в Нарве устроил прием по случаю Дня России

13.06.2018
12 июня Генеральный консул Российской Федерации в Нарве Юрий Грибков устроил прием по случаю Дня России. Он напомнил, что 28 лет назад — 12 июня 1990 года I съезд народных депутатов принял Декларацию о суверенитете России. Эта дата объявлена национальным праздником Российской Федерации.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Таллинне появится "умная" гостиница, где туристам не придется общаться с персоналом

12.06.2018
По словам исполнительного директора строительной фирмы 1Partner Ehituse Юллара Хинно, это будет первая в Эстонии гостиница премиум-класса, где вместо обслуживающего персонала все будет компьютеризировано.
Подробнее