За три года объем вкладов иностранцев в банки Латвии понизился в два раза

Так, в конце 2016 года общий объем иностранных вкладов на счетах в банках Латвии составлял 42,8%, в 2015 году — 53,4%, в 2014 — 51,7%, 2013 — 47,3%, 2012 — 48,9%, 2011 — 47,2%, 2010 — 41,6%.

При этом эксперты объясняли любовь к Латвии привлекательными условиями хранения денежных средств в местных банках, в частности, тем, что они не задавали лишних вопросов о деятельности компаний и брали небольшую комиссию за обслуживание.

Власти Латвии сами стремились создать и поддержать славу ”прибалтийской Швейцарии”. Например, в 2012 году государственная Комиссия рынков финансов и капитала (КРФК) выпускала обращение, называя преимущества Латвии для нерезидентов. В их числе значились стабильность, географическое разнообразие клиентов местных банков, эффективное размещение активов. По некоторым оценкам, в 2011 году обслуживание нерезидентов позволило Латвии получить около 1,7% от ВВП страны.

Однако в 2018 году все изменилось. Латвийские банки и раньше нередко обвиняли в участии в схемах по отмыванию капитала, что, в частности, и привело к некоторому снижению доли иностранных вкладов в прибалтийских банках в 2017 году, однако в этом году эти обвинения стало невозможно игнорировать. В конце февраля третий по размеру активов крупнейший частный банк Латвии ABLV объявил о самоликвидации.

Причиной стали обвинения минфина США в отмывании денег и проведении сомнительных сделок, в том числе с лицами, ”причастными к политической коррупции” в России и Украине.

После набега вкладчиков, который стоил ABLV не менее €600 млн, банк просто не смог работать. По оценкам экспертов, около 80% клиентов банка были нерезидентами. На фоне скандала с сомнительными операциями нерезидентов был отстранен от должности подозреваемый во взяточничестве глава Банка Латвии Илмар Римшевич.

Как заявлял глава латвийского минфина в марте, в ближайшие шесть месяцев доля вкладов иностранцев в банках страны снизится до 5%.

При этом латвийские банки также ужесточили контроль за ”компаниями-пустышками”.

В мае вступили в силу поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, запрещающие зарегистрированным в Латвии банкам сотрудничать с компаниями-пустышками и обслуживать их счета.

”Пустышками” в Латвии назвали компании, зарегистрированные в юрисдикции, где не требуется подавать финансовые отчеты, плюс компании, которые не могут доказать свою реальную хозяйственную деятельность. Как сообщала КРФК в апреле, среди клиентов латвийских банков 26 081 компания-пустышка, в том числе две компании латвийского происхождения.

По данным коммиссии, в первом квартале этого года удельный вес компаний-”пустышек” в обороте кредитных учреждений Латвии составлял 27,8%. А в кредитных учреждениях, которые, в основном, обслуживают клиентов высокого риска, он достигал 44,52%.

К маю удельный вес компаний-пустышек в банковских вкладах сократился до 9,8%, сообщил на днях председатель КРФК Петерс Путниньш.