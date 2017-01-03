В вышеприведенную статистику входит также транзит, отмечает Департамент статистики, передает dv.ee.
В 2013 году экспорт эстонских предприятий в Россию достигал 1,4 миллиона тонн. Начиная с 2014 года, он неуклонно падает.
В первом полугодии 2016 года эстонские предприниматели экспортировали в Россию 546 000 тонн товара. Это на 60% меньше, чем в 2013 году.
В вышеприведенную статистику входит также транзит, отмечает Департамент статистики, передает dv.ee.
В 2013 году экспорт эстонских предприятий в Россию достигал 1,4 миллиона тонн. Начиная с 2014 года, он неуклонно падает.