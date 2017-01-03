В вышеприведенную статистику входит также транзит, отмечает Департамент статистики, передает dv.ee.

В 2013 году экспорт эстонских предприятий в Россию достигал 1,4 миллиона тонн. Начиная с 2014 года, он неуклонно падает.

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