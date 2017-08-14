За семь месяцев в столичную кассу поступили 364,3 миллиона евро

За семь месяцев 2017 года в городскую кассу Таллинна поступили 364,3 миллиона евро, что составляет, без учета деятельности по финансированию, 60,2% суммы, намеченной на год, сообщает Раэпресс.

Налоговые поступления за полгода составили 237,3 миллиона евро (59,9% годового объема), в том числе поступления от подоходного налога на физическое лицо — 215,4 миллиона евро (60,2%), и от местных налогов — 7,8 миллиона евро, или 68,4%.

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в кассу 49,7 миллиона евро, или 74,7% запланированной на год суммы. Прочие доходы составили 2,024 тысячи евро (59,2%), субсидии от государства и из зарубежных источников поступили на 67,4 миллиона евро (59,2%). Инвестиционная деятельность принесла 7,9 миллиона евро (30,8% от запланированного).

За этот же период город выплатил 371,4 миллиона евро, что равно 53,9% планового годового объема. Из них выплаты на администрирование составили 324,1 миллиона евро (58,2%), на инвестиции выплачены 43,3 миллиона евро, или 35,7% годовой суммы, выплаты по основным взносам за кредиты и капитальную ренту составили 3,9 миллиона евро.

Остаток свободных средств в городской кассе на конец марта был равен 54,6 миллиона евро.