За продление "инвестиционных" видов на жительство иностранцам в Латвии придется платить 5000 евро

Всем иностранцам, получившим "инвестиционный" временный вид на жительство (ВНЖ) в Латвии за продление ВНЖ придется уплатить 5000 евро в госбюджет страны.



Соответствующие поправки к закону об иммиграции во вторник, 3 октября, утвердил Кабинет министров. Законопроекту еще предстоит пройти через рассмотрение в Сейме.

За продление ВНЖ придется платить 5000 евро всем, кто получил его за инвестиции в недвижимость, коммерческие общества или вложения в субординированный капитал банка.

По данным прогноза Министерства экономики, который базируется на данных Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), введение платы позволит получить в госбюджет дополнительные доходы: в 2018 году 3,7-5,1 млн евро, в 2019 году — 5,5-7,7 млн евро, а в 2020 году — 939 тыс. — 1,3 млн евро.

По информации УДГМ, сейчас после завершения срока ВНЖ его продлевают примерно 70% получателей ВНЖ. В Минэкономики отмечают, что сейчас повторное получение ВНЖ может стать еще более непривлекательным, особенно для иностранцев, получивших ВНЖ за инвестиции в коммерческое общество.