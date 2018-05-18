18.05.2018, 10:05

За последний месяц на таллиннском рынке появилось более 400 новых квартир

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rus.delfi.ee
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За последний месяц на таллиннском рынке появилось более 400 новых квартир
Aurora Nova korterid on valgusküllased ning interjööris on kombineeritud põhjamaine minimalism luksuslike materjalidega.Endover Kinnisvara

В Таллинне и его ближайших окрестностях в прошлом месяце было выставлено на продажу 407 квартир в новостройках, и этот показатель стал рекордным за последние десятилетия, сообщает Pindi Kinnisvara.

В общей сложности на рынке появилось 10 новых проектов или следующих этапов ранее начатых новостроек. Несмотря на то, что предложение пополнилось большим количеством жилья, темпы продаж также оказались очень высокими — за месяц было куплено или забронировано 339 новых квартир.

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман отметил, что рынок новостроек проявляет очень высокую активность. ”Рост уровня жизни людей и постоянный приток населения в столицу поддерживают и стимулируют строительство новых проектов”, — сказал он. По его словам, положительной тенденцией является также и то обстоятельство, что все больше новостроек появляется в пригородах или за пределами границы города, где стоимость продаваемого жилья более доступна, и при этом она все больше конкурирует с ценами на рынке вторичного жилья.

”В центре города предлагается достаточное количество нового дорогостоящего жилья, однако спрос на него не очень высок, в связи с чем появление здесь новых проектов несколько замедлилось”, — отметил Сооман.

По результатам проводимого Pindi Kinnisvara ежемесячного мониторинга, всего в активной продаже находится 117 проектов многоквартирных новостроек, в которых предлагается в общей сложности 2 500 новых квартир со средней стоимостью 2 483 евро за квадратный метр.

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