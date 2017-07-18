За полгода в таллиннскую городскую кассу поступило более 314 млн евро

За шесть месяцев 2017 года в городскую кассу Таллинна поступило 314,7 миллиона евро, что составляет, без учета деятельности по финансированию, 52,0% суммы, намеченной на год, сообщает Раэпресс.

Налоговые поступления за полгода составили 202,8 миллиона евро (51,2% годового объема), в том числе поступления от подоходного налога на физическое лицо — 182,1 миллиона евро (50,9%) и от местных налогов — 6,6 миллиона евро, или 58,0%. Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в кассу 42,8 миллиона евро, или 64,3% запланированной на год суммы. Прочие доходы составили 1 300,7 тысячи евро (38,1%), субсидии от государства и из зарубежных источников поступили на 60,5 миллиона евро (53,1%). Инвестиционная деятельность принесла 7,3 миллиона евро (28,4% от запланированного).

За этот же период город выплатил 317,2 миллиона евро, что равно 46,0% планового годового объема. Из них выплаты на администрирование составили 278,7 миллиона евро (50,1%), на инвестиции выплачено 34,7 миллиона евро, или 28,6% годовой суммы, выплаты по основным взносам за кредиты и капитальную ренту составили 3,8 миллиона евро.

Остаток свободных средств в городской кассе на конец марта был равен 55 миллионов евро.