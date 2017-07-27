За полгода с airBaltic путешествовало 180 000 жителей Эстонии

Tallinna Lennujaam Foto: Rauno Volmar

В течение первых шести месяцев 2017 года услугами Прибалтийской авиакампании airBaltic в Эстонии воспользовалось на 27% больше жителей страны, чем за год до этого. Всего с января по июнь этого года airBaltic обслужило 183 565 пассажиров вылетающих из аэропорта им. Леннарта Мэри в Таллинне, сказано в пресс-релизе авиакомпании.