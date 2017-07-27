За полгода с airBaltic путешествовало 180 000 жителей Эстонии

В течение первых шести месяцев 2017 года услугами Прибалтийской авиакампании airBaltic в Эстонии воспользовалось на 27% больше жителей страны, чем за год до этого. Всего с января по июнь этого года airBaltic обслужило 183 565 пассажиров вылетающих из аэропорта им. Леннарта Мэри в Таллинне, сказано в пресс-релизе авиакомпании.
После самого популярного направления авиакомпании, которым является Таллинн — Рига — Таллинн и которое обслужило за половину этого года 100 000 пассажиров, следующими по популярности направлениями являются Aмстердам, Париж и Вильнюс.
Tallinn, Квартира, 84 000 EUR
Keila vald, Дом, 470 000 EUR
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