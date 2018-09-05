05.09.2018, 10:30

За полгода Bigbank выдал кредиты на сумму более 140 млн евро


rus.delfi.ee
EST
За полгода Bigbank выдал кредиты на сумму более 140 млн евро
Foto: Bigbank

Кредитный портфель Bigbank увеличился за первые 6 месяцев 2018 года на 28,3 млн евро или на 7,7%. Наибольший рост продемонстрировал филиал Bigbank в Швеции, а главным фактором роста можно назвать рекордные объемы выдачи кредитов за полгода.

За первые полгода в Bigbank оформили кредиты на сумму в 140,7 млн евро, из которых 77,9 млн евро выдали во втором квартале. Чистая прибыль за 6 месяцев составила 10,4 млн евро, из них за второй квартал 2018-го года было получено 5,2 млн евро, сообщает банк.

”В первые полгода мы продолжили реализовывать нашу стратегию, одной из целью которой является увеличение кредитного портфеля”, — сказал председатель правления Bigbank Свен Раба. ”Рентабельность банка выросла в первую очередь благодаря тому, что мы сосредоточились на клиентах с низкими кредитными рисками, что позволило не только увеличить кредитный портфель, но и уменьшить потери по кредитам. Несмотря на то, что это стало причиной постепенного снижения интресса, что повлияло на доход от процентных ставок, снижение потерь по кредитам было существенно выше, чем уменьшение дохода. Иными словами, мы сосредоточились на выдаче кредитов с очень низкими процентными ставками тем клиентам, у которых есть возможность и желание погасить кредит в срок”.

”К концу второго квартала этого года мы завершили подготовку к внедрению новой информационной системы Nest в Швеции, и в начале июля мы успешно ввели ее в эксплуатацию”, — отметил Раба. ”В третьем квартале мы продолжим внедрять разработанную при сотрудничестве Bigbank и Icefire инфосистему в других государствах. В прошлом году на конкурсе ”Banking Technology Awards 2017” она попала в десятку лучших проектов банковских технологий в категории ”Best Tech Overhaul Project”.

По состоянию на 30 июня 2018 объем имущества концерна составлял 466,2 млн евро, увеличившись за второй квартал на 15,2 млн евро или на 3,4%. К концу второго квартала у концерна было в общей сложности 135 000 кредитных договоров — из них 31 000 в Эстонии, 52 000 в Латвии, 27 000 в Литве, 11 000 в Финляндии, 10000 в Швеции и 4000 в Испании.

По состоянию на конец первого квартала 2018 года в Bigbank было 426 работников, в том числе 224 в Эстонии, 80 в Латвии, 76 в Литве, 17 в Финляндии, 14 в Испании и 15 в Швеции.

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