28.08.2017, 10:15

За первый месяц председательства Эстонии в ЕС на мероприятия ушло 2,85 млн евро

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rus.delfi.ee
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Eesti Euroopa Liidu eesistumise kontsert Vabaduse väljakul
Eesti Euroopa Liidu eesistumise kontsert Vabaduse väljakulFoto: Ilmar Saabas

Хотя Эстония выступает в роли председателя Совета Европейского союза лишь около двух месяцев, расходы за первый месяц до сих пор подсчитываются. По первоначальным данным, государственная канцелярия потратила на мероприятия высокого уровня 2,85 миллиона евро, а на размещение более пятидесяти делегатов — 180 000 евро.

”Мы не знаем сколько расходуется на одного министра, а располагаем лишь данными о среднем бюджете всего пребывания, — рассказывает советник по прессе Греэте Кемпель. — Бюджет расходовался так, как и было запланировано”.

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