За первый месяц председательства Эстонии в ЕС на мероприятия ушло 2,85 млн евро

Eesti Euroopa Liidu eesistumise kontsert Vabaduse väljakul Foto: Ilmar Saabas

Хотя Эстония выступает в роли председателя Совета Европейского союза лишь около двух месяцев, расходы за первый месяц до сих пор подсчитываются. По первоначальным данным, государственная канцелярия потратила на мероприятия высокого уровня 2,85 миллиона евро, а на размещение более пятидесяти делегатов — 180 000 евро.