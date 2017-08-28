За первый месяц председательства Эстонии в ЕС на мероприятия ушло 2,85 млн евро

Хотя Эстония выступает в роли председателя Совета Европейского союза лишь около двух месяцев, расходы за первый месяц до сих пор подсчитываются. По первоначальным данным, государственная канцелярия потратила на мероприятия высокого уровня 2,85 миллиона евро, а на размещение более пятидесяти делегатов — 180 000 евро.
”Мы не знаем сколько расходуется на одного министра, а располагаем лишь данными о среднем бюджете всего пребывания, — рассказывает советник по прессе Греэте Кемпель. — Бюджет расходовался так, как и было запланировано”.
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