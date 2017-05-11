За первый квартал If заработал в Прибалтике 3,4 миллиона евро прибыли

Чистая прибыль эстонского предприятия If P&C Insurance AS и латвийского и литовского филиалов за первые три месяца 2017. года составила 3,4 миллиона евро (3,1 миллиона евро в первом квартале 2016), значится в пресс-релизе.

Комбинированное относительное число первых трех месяцев составило 90,0 процент (91,0 % в 2016 году). Соотношение ущерба 65,9% (66,6 % в 2016), соотношение расходов составило для предприятия 24,1% (24,5% в 2016 году).

Вся сумма страховых платежей, собранных в трех странах Прибалтики в течение первого квартала, составила 37,9 миллионов евро (в 2016 году 36,3 миллиона), что означает рост 1,8%.

По словам председателя правления If Kindlustus Андриса Морозовса, в первом квартале этого года If начал с хорошими результатами. „Мягкая зима уменьшила количество ущербов, обусловленных погодными условиями, но в начале года произошло гораздо больше крупных аварий на местных дорогах и выросло число человеческих жертв. Другой важный тренд заметен в страховании ответственности предприятий. В этом году несколько больших и важных ущербов причинили прибалтийские строительные фирмы и другие обслуживающие предприятия, у которых есть проекты в Скандинавии. Несмотря на новые тренды в требованиях о возмещении ущербов, мы всё же держали под контролем свой страховой портфель, соотношение рисков сохраняется прочным и мы продолжаем повышение эффективности,” — сказал Морозовс.

Сумма собранных в Эстонии страховых взносов составила 17,9 миллиона евро (17,7 миллионов евро в 2016).

По словам члена правления If Kindlustus Артура Прауна, эстонский рынок страхования в первом квартале вырос в основном за счёт дорожного страхования, каско и страхования жилья. „На рост рынка страхования автомобилей повлияло больше всего дорожное страхование и, в добавление к новым автомобилям, произошедшее в первом квартале повышение цен. Развитию страхования путешествия и жилья помогли активный рынок недвижимости и оживление туризма. Можно предположить, что похожие тренды и рост сознательности людей Эстонии в важности страхования оживят развитие рынка страхования и в ближайшее время,” — добавил Праун.

Стабильные результаты If Grupp

Технический результат страховой деятельности If P&C Insurance в первом квартале 2017 года составил 1,326 миллиарда шведских крон по сравнению с 1,719 миллиарда в тот же период прошлого года. Комбинированное относительное число составило 87,4% (83,0% в прошлом году). Прибыль до уплаты налогов в первом квартале составила 1,714 миллиарда шведских крон (2,012 миллиарда в тот же период 2016 года).

If P&C Holding является частью Sampo Plc. Прибыль Sampo Grupp до уплаты налогов в первом квартале 2017 года составила 430 миллионов евро (416 миллионов в тот же период 2016. года). Прибыль на одну акцию в первом квартале составила 0,68 евро (0,65 евро в тот же период 2016. года).