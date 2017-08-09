За первые полгода If заработала в Прибалтике 7,2 миллиона евро прибыли

Чистая прибыль эстонского предприятия If P&C Insurance AS и латвийского и литовского филиалов за первые шесть месяцев 2017 года составила 7,2 миллиона евро.

Комбинированное относительное число за первые полгода составило 90,0 процента (90,7% в 2016 году). Соотношение ущерба 65,3 процента (65,3% в 2016), соотношение расходов составило для предприятия 24,8 процента (25,4% в 2016), сообщает фирмы посредством пресс-релиза.

Вся сумма страховых платежей, собранных в трех странах Прибалтики в течение первых шести месяцев, составила 71,6 миллиона евро (в тот же период 2016 года 69,4 миллиона). Сумма страховых взносов в Эстонии составила 36,4 миллиона евро (35,8 миллиона евро в 2016), в Латвии 15,0 миллиона евро (16,0 миллиона евро) и в Литве 20,3 миллиона евро (17,6 миллиона евро).

По словам руководителя If P&C Insurance AS Андриса Морозовса, несмотря на рост расходов на ущербы в 2017 году, в странах Прибалтики в первом полугодии хорошие и стабильные финансовые показатели.

"С начала года мы держали число клиентов стабильным, рост продаж за первые полгода был умеренным и, начиная с весны, мы растём во всех странах. Как уже сложилось, мы вновь улучшили свою эффективность, улучшили соотношение расходов и это повлияло на небольшой позитивный прирост чистой прибыли в этом году. Среди важных трендов мы видим по-прежнему, что клиенты всё больше предпочитают для общения со страховым обществом модные дигитальные каналы. Интернет-канал составляет примерно 25% от объёма частных клиентов If в Эстонии”, — сказал Морозовс.

Стабильные результаты If Grup

Технический результат страховой деятельности If P&C Insurance в первом полугодии 2017 составил 2,825 миллиардов шведских крон по сравнению с 3,274 миллиардами в тот же период прошлого года. Комбинированное относительное число составило 86,5 процента (83,7% в 2016 году). Прибыль до уплаты налогов в первом полугодии составила 3,849 миллиардов шведских крон (4,057 миллиарда в тот же период 2016 года).

If P&C Holding является частью Sampo Plc. Прибыль Sampo Grup до уплаты налогов во втором квартале 2017 года составила 435 миллионов евро (477 миллионов евро в тот же период 2016). Прибыль на одну акцию во втором квартале составила 0,67 евро (0,75 евро в тот же период 2016).