За первое полугодие прибыль DNB до вычета налогов составила 5 млн евро

За первые шесть месяцев 2017 года прибыль банка DNB в Эстонии составила до налогообложения 5 млн евро, сообщила пресс-служба банка.

По сравнению с этим же периодом прошлого года прибыль до налогообложения выросла более чем на 64 процента. Прибыль увеличилась в основном за счёт роста дохода от нетто-процентов и уменьшения расходов на деятельность.

Объём депозитного портфеля банка остался на уровне конца прошлого года, составив 331 млн евро. Нетто-объём кредитов банка DNB достиг к концу второго квартала 2017 года 535 млн евро.

Из раннее полученной прибыли банк выплатил за первое полугодие 2017 года дивиденды на сумму 6 млн евро. С выплаты дивидендов банком был уплачен подоходный налог в сумме 1,5 млн евро. Чистая прибыль банка по состоянию на конец второго квартала 2017 года составила 3,5 млн евро.

Руководитель банка DNB в Эстонии Иварс Капитович сказал, что дела экономики Эстонии в первом полугодии шли хорошо — наблюдался быстрый рост внутриэкономической валовой продукции, укрепление внешнего спроса, и благодаря этому также выросли объёмы производства предприятий. ”Также мы наблюдаем подъём инвестиционной активности. Это по-прежнему поддерживается выгодной средой финансирования — процентные ставки низкие и условия банковского кредитования выгодны для предприятий. Начинающий рост цен в какой-то степени уравновешивается снижением роста зарплат. Предприятия по-прежнему стараются увеличивать прибыли, хотя по сравнению с прошлым годом на сегодняшний день ситуация значительно надёжнее. Надеемся видеть продолжение роста инвестиций и ещё большую ориентированность на увеличение производительности”, — сказал он.

По словам Капитовича, хорошие результаты банка DNB говорят об устойчивой позиции для запуска Luminor — объединённого банка DNB и Nordea. Окончательное объединение банков DNB и Nordea планируется на конец октября. Объединённый банк в Эстонии возглавит Гуннар Тоомеметс. DNB действовал в Эстонии десять лет и был ориентирован на корпоративное и лизинговое обслуживание клиентов.

Во втором квартале 2017 года прибыль DNB Grupp составила 5 237 млн норвежских крон (560 млн евро), доля которой по сравнению со вторым кварталом 2016 года выросла на 699 млн норвежских крон. Причиной роста прибыли стали прежде всего рост дохода от нетто-процентов и повышение качества кредитного портфеля.