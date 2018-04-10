За месяц количество зарегистрированных безработных сократилось на 1%

Средняя численность зарегистрированных безработных в первом квартале 2018 года составила 33 398 человек. По сравнению с показателем зарегистрированной безработицы в первом квартале 2017 года, в результате роста численности клиентов с пониженной трудоспособностью, численность зарегистрированных безработных выросла на 5%. Показатель зарегистрированной безработице среди тех, чья трудоспособность не снижена, по сравнению с прошлым годом на 4% меньше. Ставка зарегистрированной безработицы в первом квартале достигла 5,1%, что на 0,2 процентных пункта выше чем год назад, и на 0,4 процентных пункта выше чем в прошлом квартале.

По словам руководителя отдела аналитики кассы по безработице Маргит Паулус, по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года, численность зарегистрированных безработных в первом квартале этого года выросла на 10%, что немного меньше чем в прошлые годы, когда рост численности зарегистрированных безработных в первом квартале по сравнению с предыдущим кварталом составлял 14-15%.

В марте в кассу по безработице было добавлено 4 753 новых предложений о работе (из них 69% через портал e-töötukassa), что составило на 28% предложений больше чем в феврале, хотя на 16% меньше чем в этот же период прошлого года. В течение месяца общее количество передаваемых рабочих мест составило 8 938. Больше всего было предложений о работе для работников сектора обслуживания и торговли (23%), неквалифицированных рабочих (20%) и квалифицированных рабочих и ремесленников (18%). В первом квартале 2018 года через кассу по безработице было передано 12 811 предложений о работе, что составило на 11% меньше чем в первом квартале 2017 года. По сравнению с прошлым кварталом, в первом квартале этого года было добавлено на 5% предложений о работе больше.

В марте с помощью кассы по безработице трудоустроились или занялись предпринимательством 3 211 человек (в том числе 640 людей с пониженной трудоспособностью).

Из услуг кассы по безработице больше всего в марте принимали участие в обучении для рынка труда, консультировании по карьере и в услуге трудовой реабилитации. Пособие за трудоустройство несовершеннолетнего выплатили в марте за 1 185 работников. В марте в кассу по безработице было подано 4 000 ходатайств об оценке трудоспособности, что составило на 2% меньше чем в феврале. По сравнению с тем же периодом прошлого года, в марте было подано на 24% ходатайств об оценке трудоспособности меньше. В марте было принято 4 040 решений об оценке трудоспособности*. Из них в более чем половине случаев (55%) человеку была назначена частичная трудоспособность, у 32% было определено отсутствие трудоспособности, трудоспособность не снизилась у 11% ходатайствующих, а также 2% ходатайств остался не оцененным.