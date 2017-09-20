За лето 324 эстонских студента продали в США около 200 тонн книг

На прошлой неделе из США вернулись 324 эстонских студента, которые в рамках программы Southwestern Advantage продавали там книги. Всего вразнос было продано около 200 тонн книг — в основном образовательного характера, значится в пресс-релизе.

Продавцы книг отправились в США проверить свои умения еще в начале лета, а закончилась активная продажа книг в сентябре. Затем, как правило, у людей остается время немного попутешествовать. Сейчас все продавцы уже вернулись в Эстонию, и в прошедшую пятницу в ночном клубе Vabank по этому поводу состоялось совместное празднование.

По словам представителя Southwestern Advantage в Эстонии Эрки Кукка, предварительные результаты демонстрируют, что эстонские студенты вновь отличились: ”В прошлом году среди 1500 продавцов книг лучшие результаты показали именно студенты из Эстонии, и в этом году — по предварительным данным — наши студенты снова оказались в числе лучших. Это показывает, что навыкам продаж можно успешно обучить, и что эстонцы в этом смысле оказываются очень способными”.

Работавших на всей территории США торговцев книг затронули и бушевавшие на побережье ураганы. ”Никто не оказался непосредственно в центре стихии, но нам действительно пришлось отозвать продавцов из опасных регионов, поскольку оттуда эвакуировали всех жителей”, — отметил Эрки Кукк.

Впервые эстонские студенты участвовали в летней работе Southwestern Advantage в 2001 году. Сегодня из этой программы выросла одна из наиболее успешных в Прибалтике студенческих организаций, участвуя в которой, опыт жизни и работы за границей уже получили свыше 2000 здешних студентов. В рамках программы молодые люди проходят основательное обучение предпринимательству и продажам, а затем отправляются на лето в Америку продавать вразнос образовательные книги и копить деньги для учебы.

Интересные факты о продавцах книг Southwestern, работавших этим летом в США:

- Было продано книг примерно на 9 миллионов долларов

- Продавцы преодолели примерно 1,5 миллиона километров на автомобилях и 170 000 километров на велосипедах

- Книги продавали в 22 штатах США и в шести провинциях Канады

- Продавцы постучались примерно в 1,6 миллиона домов

- Полицию продавцам книг вызывали примерно 500 раз

- Шины у автомобилей продавцов книг лопались около 220 раз

- По телефону с Эстонией наговорили примерно 2000 часов

- С Эстонией познакомились порядка 170 000 местных семей