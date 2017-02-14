За ледокольные услуги приходится платить миллионы – даже когда колоть нечего

Каждый год государство тратит несколько миллионов евро на ледокольные услуги – даже в те зимы, когда на море нет льда, пишет Eesti Päevaleht. По словам TS Shipping, поддержание готовности ледокола необходимо, чтобы не повторить былые ошибки.

По словам пресс-секретаря Департамента водных путей Прийта Пыйклика, на ледокольные услуги уходят деньги даже тогда, когда льда на море нет, потому что приходится платить за состояние готовности. Он привел слова капитана ледокола Tarmo Пеэду Касся: готовность к колке льда сродни содержанию армии в мирное время — войны нет, но к ней нужно быть всегда готовым.

В сезон 2015/16 ледокольные услуги обошлись Эстонии в 6,3 миллиона евро. Почти 443 000 евро ушло на колку льда Пярнуского залива и готовность ледокольной службы, а большая часть или 5,85 миллионов евро ушло на готовность службы в Финском заливе, где ледоколы так и не были задействованы.

Botnica стоит на страже

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Львиная доля этой суммы отошла государственной фирме TS Shipping, которая владеет самым новомодным ледоколом Эстонии — Botnica. После покупки ледокола госфирма заключила с государством десятилетний договор, согласно которому корабль находится каждый ледокольный сезон в распоряжении Департамента водных путей.

Ледокол должен находиться в Таллинне с 20 декабря по 20 апреля и быть готов к ледокольным работам в Финском заливе, либо в эстонских водах, либо в финских, в зависимости от необходимости.

Данная готовность обходится государству в 4,7 миллиона евро в год, то есть за 10 лет государство заплатит за Botnica 47 миллионов евро. Tallinna Sadam приобрел ледокол в 2012 году за 50 миллионов евро, поэтому государство за десять лет выплатит своей дочерней фирме почти полную стоимость корабля.

На текущий ледокольный сезон предусмотрен такой же бюджет. Но если около больших портов Финского залива все же образуется лед, прибавятся траты на топливо для ледоколов Botnica и Tarmo, которые составят примерно 30 000 евро в сутки.

Занимающийся с 10 января этого года колкой льда в Пярнуском заливе ледокол EVA-316 за месяц потратил 197 000 литров топлива и помог 131 кораблю отчалить и прибыть в порт Пярну. Кроме того, есть так называемый запасной ледокол Пярнуского залива — буксирное судно Protector, которым владеет финская компания Alfons Håkansi, и на ”боевую готовность” которого уходит 96 000 евро в сезон.

Государство не хочет повторять былые ошибки

В случае с Botnica готовность означает то, что корабль укомплектован личным составом и готов немедленно приступить к работе. По словам руководителя TS Shipping Юло Ээро, обычно на корабле готовы к работе 20 человек, а находящаяся на корабле техника нуждается в постоянном обслуживании.

После нескольких зим, во время которых море не замерзает, появляются призыв продать или сдать в аренду застоявшийся ледокол. В 2002 году после нескольких таких зим Tallinna Sadam так и сделал, и продал приобретенный у Финляндии ледокол Karu России, который там до сих пор ходит под этим именем.

Ээро отмечает, что данное решение не было для страны выгодным, так как уже в следующий год государству пришлось за большие деньги арендовать дополнительный ледокол в связи с тем, что построенного в 1963 году ледокола Tarmo оказалось недостаточно.

В сезоны 2003/04 и 2010/11 Эстония арендовала ледокол у Швеции с условием, что он должен быть возвращен владельцу в течение 10 дней. Ээоро отметил, что других альтернатив до появления Botnica у государства не было, и никто не может предсказать наверняка, когда будет суровая зима, а когда более мягкая.

”В суровые зимы каждое государство думает лишь о поддержании своих портов открытыми. Хватит одной зимы, в течение который порты замерзнут, чтобы для перевозимых на кораблях товаров быстро подыскали новый более надежный порт, где они будут приняты”, — добавил он.