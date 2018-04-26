26.04.2018, 12:24

За квартал новыми клиентами Coop Pank стали 1800 человек


rus.delfi.ee
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Coop Pank
Coop PankFoto: Priit Simson

В первом квартале текущего года Coop Pank увеличил объемы деятельности на основных коммерческих направлениях и обрел еще 1800 клиентов, как выяснилось из промежуточного отчета банка за I квартал.

Кредитный портфель Coop Pank увеличился за квартал на 8%, а депозитный портфель — на 4%. Рыночная доля Coop Pank по депозитам составила 1,9%, а по кредитам — 1,4%. В первом квартале банк получил прибыль в размере 0,5 миллиона евро.

К концу квартала Coop Pank обрел еще 1800 клиентов. По состоянию на конец квартала у банка было 38 500 клиентов, а у занимающейся мелким кредитованием дочерней фирмы Coop Finants — около 95 000 клиентов.

Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк заявил, что банк продолжает осуществление стратегии роста. ”Мы по-прежнему расширяем свою деятельность в сотрудничестве с сетью розничной торговли Coop и выполняем свое главное обещание, возрождая доступность банковских услуг неподалеку от каждого клиента, в любом уголке Эстонии. В настоящее время у Coop Pank есть 15 контор и 25 банковских пунктов в разных магазинах Coop на всей территории нашей страны”, — отметил Маргус Ринк.

По его словам, увеличению числа клиентов в первом квартале способствовали и усилия по обновлению электронных банковских каналов. ”Наши клиенты очень положительно восприняли перенос мобильного и интернет-банка на новую платформу в прошлом году, а также возможность удаленного открытия счета — клиентом Coop Pank теперь можно стать онлайн, в любое время суток и в любой день недели. Сейчас это, несомненно, самая удобная и быстрая возможность открыть счет в эстонских банках”, — отметил руководитель Coop Pank.

Запуск Coop Pank в октябре прошлого года и его творческие решения уже завоевали ряд наград на престижных конкурсах. Начало деятельности банка признали ”Маркетинговым достижением 2017”, а рекламы банка получили 5 наград на конкурсе Kuldmuna.

ТОП

Действующий на базе эстонского капитала Coop Pank использует синергию розничной торговли и банковского сектора и вновь делает повседневные банковские услуги ближе к дому каждого человека. Coop Eesti состоит из 19 кооперативов, которые находятся в собственности 80 000 частных лиц и имеют примерно 600 000 постоянных клиентов.

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