За квартал новыми клиентами Coop Pank стали 1800 человек

В первом квартале текущего года Coop Pank увеличил объемы деятельности на основных коммерческих направлениях и обрел еще 1800 клиентов, как выяснилось из промежуточного отчета банка за I квартал.

Кредитный портфель Coop Pank увеличился за квартал на 8%, а депозитный портфель — на 4%. Рыночная доля Coop Pank по депозитам составила 1,9%, а по кредитам — 1,4%. В первом квартале банк получил прибыль в размере 0,5 миллиона евро.

К концу квартала Coop Pank обрел еще 1800 клиентов. По состоянию на конец квартала у банка было 38 500 клиентов, а у занимающейся мелким кредитованием дочерней фирмы Coop Finants — около 95 000 клиентов.

Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк заявил, что банк продолжает осуществление стратегии роста. ”Мы по-прежнему расширяем свою деятельность в сотрудничестве с сетью розничной торговли Coop и выполняем свое главное обещание, возрождая доступность банковских услуг неподалеку от каждого клиента, в любом уголке Эстонии. В настоящее время у Coop Pank есть 15 контор и 25 банковских пунктов в разных магазинах Coop на всей территории нашей страны”, — отметил Маргус Ринк.