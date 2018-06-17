17.06.2018, 09:21

За год прибыль концерна BLRT Grupp выросла на 92,4 процента

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rus.delfi.ee
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Kindral Kurvits
Kindral Kurvits Foto: BLRT Grupp

На состоявшемся 15 июня общем собрании акционеров был утвержден аудитированный годовой отчет BLRT Grupp. В 2017 году оборот реализации концерна увеличился на 17,6% по сравнению с 2016 годом и составил 399,9 миллионов евро. Доля экспорта в обороте составила 83,6%, а прибыль до выплаты налогов выросла на 92,4% и составила 19,2 миллиона евро, сообщает пресс-служба концерна.

Сумма инвестиций в 2017 году составила 44 миллиона евро. Большинство инвестиций пришлись на направления судоремонта и судостроения: приобретенный в 2016 году док для обслуживания судов типа Panamax был доставлен в Клайпеду, где осуществляется его модернизация; установлены новые роботизированные сварочные линии в Эстонии и Литве, реализованы инфраструктурные проекты в Таллинне. Также была приобретена компания по установке и обслуживанию морских спасательных средств, что позволит значительно расширить номенклатуру оказываемых услуг и занять одну из лидирующих позиций на рынке.

Несмотря на кризис в нефтегазодобывающей отрасли, BLRT Grupp продолжал инвестировать в направление производства высокотехнологичного оборудования и сложных металлоконструкций — так осенью 2017 года была приобретена норвежская компания, имеющая свои технические разработки и решения для нефтегазодобывающей отрасли и сектора возобновляющейся энергетики, что существенно укрепит позиции в этих отраслях и тем самым повысит конкурентоспособность всего концерна.

В Эстонии активно продолжается развитие проектов недвижимости в квартале Ноблесснера в Таллинне, где уже сдан один, самый большой дом и достраиваются остальные.

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”На ближайшие три года концерном запланирована серьезная инвестиционная программа в размере около 160 млн евро, что позволит выйти на новый уровень в основных направлениях деятельности. Для выполнения данной программы и обеспечения стабильной работы концерна в ходе реализации крупномасштабных проектов необходимо иметь достаточно большое количество оборотных средств. Поэтому правление при поддержке Совета предложило оставить прибыль нераспределенной и направить ее на финансирование инвестиционных проектов и пополнение оборотных средств. И данное предложение было единогласно одобрено на общем собрании акционеров”, − пояснила председатель правления BLRT Grupp Вероника Ивановская.

BLRT Grupp — один из крупнейших промышленных концернов в Балтийских странах, основанный еще в 1912 году. Помимо Эстонии, деятельность предприятий концерна сосредоточена в Латвии, Литве, Финляндии, Украине, Польше, России и Норвегии. В концерне BLRT Grupp работает порядка 4000 человек.

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