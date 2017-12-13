За год пассажиропоток Nordica вырос на 36%

В ноябре услугами Nordica воспользовались 49 500 пассажиров. По сравнению с результатом годичной давности, авиакомпании отдало предпочтение на 36% больше пассажиров.

Рыночная доля Nordica по количеству вылетов из Таллинна остается самой высокой, причем в ноябре этот показатель превысил 27%. В течение прошлого месяца государственная авиакомпания совершила 1052 полета.

Доля неотмененных рейсов составила 96,5%, а доля вылетов с отклонением не более чем в 15 минут от указанного в расписании времени — 86%.

Наиболее популярными пунктами назначения были Варшава, Стокгольм и Брюссель.