За год объем потребления интернета жителями ЕС за рубежом внутри союза увеличился более чем в 300 раз

Вступивший в силу в прошлом году роуминговый регламент Европейского Союза привел к увеличению объема потребляемых за рубежом данных более чем в 300 раз, сообщает Elisa.
Потребление клиентами Elisa мобильного интернета за рубежом резко возросло в результате вступившего в силу в прошлом году роумингового регламента Европейского Союза. Например, если во втором квартале 2016 года все клиенты Elisa воспользовались за рубежом суммарно всего 30 ГБ данных, то во втором квартале 2017 года этот показатель составил 798 ГБ. Во втором квартале текущего года клиенты компании уже воспользовались в роуминге 9459 ГБ данных, то есть в 319 раз больше, чем во втором квартале 2016 года.
Анализ этого потребления данных выявляет огромный скачок в третьем квартале 2017 года, когда роуминговый регламент вступил в силу и начался сезон отпусков. Следует ожидать существенной интенсификации потребления мобильного интернета в роуминге и в третьем квартале текущего года.