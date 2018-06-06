06.06.2018, 22:04

За год объем потребления интернета жителями ЕС за рубежом внутри союза увеличился более чем в 300 раз

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rus.delfi.ee
EST
PantherMedia 20027138
PantherMedia 20027138Foto: Lev Dolgachov, PantherMedia / Lev Dolgachov

Вступивший в силу в прошлом году роуминговый регламент Европейского Союза привел к увеличению объема потребляемых за рубежом данных более чем в 300 раз, сообщает Elisa.

Потребление клиентами Elisa мобильного интернета за рубежом резко возросло в результате вступившего в силу в прошлом году роумингового регламента Европейского Союза. Например, если во втором квартале 2016 года все клиенты Elisa воспользовались за рубежом суммарно всего 30 ГБ данных, то во втором квартале 2017 года этот показатель составил 798 ГБ. Во втором квартале текущего года клиенты компании уже воспользовались в роуминге 9459 ГБ данных, то есть в 319 раз больше, чем во втором квартале 2016 года.

Анализ этого потребления данных выявляет огромный скачок в третьем квартале 2017 года, когда роуминговый регламент вступил в силу и начался сезон отпусков. Следует ожидать существенной интенсификации потребления мобильного интернета в роуминге и в третьем квартале текущего года.

Отвечающая в Elisa за сферу телекоммуникационных услуг Майлийз Плооманн отметила, что это увеличение объема обусловлено в первую очередь емкими скандинавскими пакетами услуг, некоторые даже с неограниченным роуминговым обменом данными. ”Нашим клиентам нравиnся путешествовать по Европе и всегда оставаться онлайн благодаря мобильному интернету. Теперь мы предлагаем такую возможность и вне Европы в виде интернет-билетов”, заявила Майлийз Плооманн. Большинство клиентов Elisa ездят за рубеж пару раз в год. Чаще всего поездки совершаются в соседние страны — Финляндию, Швецию и Латвию. Также популярны Россия, Польша и Германия.

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Поскольку пик путешествий приходится на лето, каждому клиенту есть смысл заранее посмотреть, какой объем роуминговых данных включен в его пакет и какими новыми решениями можно воспользоваться. С начала текущего года Elisa предлагает новые пакеты для компьютеров, планшетов и смартфонов с выгодной возможностью потребления мобильного интернета за рубежом.

”Уже целый год большим спросом пользуются наши европейские пакеты для смартфонов, а теперь похожие варианты доступны активным пользователям планшетов в зарубежных поездках”, пояснила Майлийз Плооманн.

По ее словам, интернет в роуминге востребован и на планшетах, поскольку их более крупные дисплеи удобны для чтения книг и журналов, поиска информации о достопримечательностях, совершения видеозвонков близким и навигации.

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