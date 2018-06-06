За год объем потребления интернета жителями ЕС за рубежом внутри союза увеличился более чем в 300 раз

Отвечающая в Elisa за сферу телекоммуникационных услуг Майлийз Плооманн отметила, что это увеличение объема обусловлено в первую очередь емкими скандинавскими пакетами услуг, некоторые даже с неограниченным роуминговым обменом данными. ”Нашим клиентам нравиnся путешествовать по Европе и всегда оставаться онлайн благодаря мобильному интернету. Теперь мы предлагаем такую возможность и вне Европы в виде интернет-билетов”, заявила Майлийз Плооманн. Большинство клиентов Elisa ездят за рубеж пару раз в год. Чаще всего поездки совершаются в соседние страны — Финляндию, Швецию и Латвию. Также популярны Россия, Польша и Германия.

Поскольку пик путешествий приходится на лето, каждому клиенту есть смысл заранее посмотреть, какой объем роуминговых данных включен в его пакет и какими новыми решениями можно воспользоваться. С начала текущего года Elisa предлагает новые пакеты для компьютеров, планшетов и смартфонов с выгодной возможностью потребления мобильного интернета за рубежом.

”Уже целый год большим спросом пользуются наши европейские пакеты для смартфонов, а теперь похожие варианты доступны активным пользователям планшетов в зарубежных поездках”, пояснила Майлийз Плооманн.

По ее словам, интернет в роуминге востребован и на планшетах, поскольку их более крупные дисплеи удобны для чтения книг и журналов, поиска информации о достопримечательностях, совершения видеозвонков близким и навигации.