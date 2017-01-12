До 31 марта 2017 года владельцы карточки клиента торговой сети Maxima — Aitäh — могут использовать еще порядка миллиона евро денежных бонусов, которые они накопили в течение прошлого года, но пока не использовали.

Используя карточку Aitäh, покупатель накапливает денежные бонусы в размере 1% от стоимости товаров, приобретенных в магазинах Maxima. ”В течение 2016 года наши клиенты накопили порядка 3,5 миллионов евро бонусов. На сегодняшний день они еще не использовали порядка одного миллиона евро, — сообщила директор Отдела маркетинга Maxima Eesti Яаника Терасмаа. — В прошлом году, как рекомендовал и Союз торговцев, мы перестали начислять бонусы с покупок алкоголя, чтобы тем самым содействовать его ответственному потреблению и заботе о семье. Ранее с такой же целью мы исключили из бонусных покупок табачные изделия и лотерейные билеты”.

Яаника Терасмаа пояснила, что карточка Aitäh дает и иные льготы: ”Например, еженедельно в наших магазинах действуют несколько сотен специальных предложений только для владельцев карточки Aitäh. Регулярно клиенты получают и особые предложения от наших партнеров: будь то, например, выгодный отдых в Meresuu Spa или витамины в подарок в аптеках Euroapteek”.

По словам директора Отдела маркетинга Maxima Eesti, для использования накопленных бонусов достаточно при следующей же покупке сообщить о своем желании кассиру. ”Суммы как накопленных, так и использованных бонусов указываются на каждом чеке о покупке”, — уточнила Яаника Терасмаа, как можно получать текущую информацию о своих бонусах.

Карточка Aitäh действует как в обычных магазинах Maxima, так и в интернет-магазине торговой сети www.e-maxima.ee. Все желающие могут оформить себе карточку Aitäh в магазине Maxima, а затем сразу же активировать ее в кассе. За счет накопленных бонусов можно оплатить 99% стоимости покупки. Бонусы, накопленные за календарный год, можно использовать до 31 марта следующего календарного года.