В декабре средняя биржевая цена на электроэнергию поднялась до 34,01 евро за мегаватт-час, что на 27,3% больше, чем за год до этого.

Средняя биржевая цена на электроэнергию в прошлом году составила 33,06 евро за мегаватт-час, что на 6,4% больше, чем год назад.

Биржевая цена на электроэнергию по месяцам колебалась в промежутке 28,26-40,86 евро за мегаватт-час. Самой низкой она была в мае, самой высокой — в ноябре, сообщил системный администратор Elering.

Стоимость квот на выброс углекислого газа, которые влияют на стоимость производства электроэнергии, в декабре оставалась на уровне предыдущего месяца и находились в промежутке 4,3-6,54 евро за тонну.

Согласно сделкам последних дней ушедшего года на бирже NASDAQ OMX, биржевая цена на электроэнергию в январе в Эстонии составит 43,55 мегаватт-час, что означает 16% -ый рост по сравнению с показателем предыдущего года.