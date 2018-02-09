По данным Департамента статистики, экспорт товаров в 2017 году увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8% и импорт — на 9%. В 2017 году из Эстонии экспортировано товаров на 12,8 млрд евро в текущих ценах и импортировано в Эстонию — на 14,7 млрд евро.

Дефицит товарооборота в 2017 году составил 1,9 млрд евро, по сравнению с 2016 годом он увеличился на 315 млн евро. На увеличение дефицита повлиял в основном импорт транспортных средств (включая суда). Наибольший профицит был связан с торговлей древесиной и изделиями из древесины и различными промышленными изделиями (в том числе мебели), причем наибольший дефицит наблюдался в торговле транспортными средствами, а также сырьем и продуктами химической промышленности.

Доля стран Европейского союза в общем экспорте Эстонии составляла в 2017 году 71% и импорта — 82%. Дефицит торговли Эстонии с другими странами ЕС составил 3 млрд евро, что почти на 610 млн евро больше, чем в 2016 году. В торговле со странами ЕС экспорт увеличился на 4%, а импорт — на 9%. Наиболее всего вырос товарообмен со странами, не входящими в ЕС: экспорт увеличился на 18%, а импорт — на 11%.

В 2017 году из Эстонии экспортировали преимущественно электрооборудование (17%), древесину и изделия из древесины (11%), а также минеральную продукцию (10%). Более всего увеличился экспорт минеральной продукции (в том числе топлива), металла и изделия из металла (в том числе металлических отходов), а также древесины и изделий из древесины (в том числе пиломатериалов). При этом вывоз электрооборудования в 2017 году уменьшился более всего.

Крупнейшими партнерами Эстонии по экспорту в 2017 году стали Финляндия (16% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (14%) и Латвия (9%). За год более всего экспорт вырос в Финляндию, Россию и Германию, а уменьшился — в Швецию, Мексику и Нигерию.

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в 2017 году 72% от общего экспорта. Более всего экспорт эстонских товаров вырос в группе минеральной продукции, металла и изделий из металла, а также древесины и изделий древесины. Вывоз электрообрудования эстонского производства заметно сократился. Основными целевыми странами экспорта эстонских товаров стали Финляндия, Швеция и Германия. Наиболее всего увеличился вывоз товаров эстонского происхождения в Германию и Финляндию, а сократился — в Швецию и Мексику.

Более всего импортировалось в Эстонию электрообрудования — 15% от общего импорта, затем транспортных средств (13%), сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, механических машин и минеральной продукции (10%). За год наиболее увеличился ввоз транспортных средств (в т.ч. судов и автомобилей) и минеральной продукции (в т.ч. топлива). При этом ввоз электрооборудования сократился.

В 2017 году в Эстонию импортировалось больше всего товаров из Финляндии (14% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%) и Литвы (9%). За год наибольший рост наблюдался в возе товаров из Финляндии, России и Швеции. Более всего импорт сократился из Венгрии, США и Канады.

Из Эстонии товар экспортировался в 180 государств и импортировался — из 133. Внешнеторговый баланс был положительным со 130 государствами. Наибольший профицит в товарообмене возник со Швецией, Норвегией и США, а дефицит — с Польшей, Германией и Литвой.

В декабре 2017 года из Эстонии экспортировано товаров на 1 млрд евро и импортировано в Эстонию — на 1,2 млрд евро. По сравнению с декабрем 2016 года экспорт увеличился на 3% и импорт — на 4%. На рост экспорта в декабре 2017 года более всего повлияла продажа зерновых, а на рост импорта — ввоз топлива.

В декабре 2017 года индекс объема экспорта внешней торговли увеличился по сравнению с тем же периодом 2016 года на 2% и индекс объема импорта вырос на 11%.

Товарообмен Эстонии, 2004–2017 Товарообмен Эстонии, 2016–2017 Месяц Экспорт , млн евро Импорт , млн евро Баланс , млн евро 2016 2017 динамика % 2016 2017 динамика% 2016 2017 I полугодие Январь 824 940 14 981 1 349 38 -156 -409 Февраль 920 972 6 1 060 1 071 1 -140 -99 Mарт 1 034 1 179 14 1 189 1 319 11 -154 -140 I квартал 2 779 3 090 11 3 229 3 739 16 -450 -649 Aпрельl 1 048 1 027 -2 1 207 1 212 0 -159 -185 Mай 1 000 1 148 15 1 149 1 301 13 -150 -153 Июнь 978 1 087 11 1 135 1 200 6 -157 -113 II квартал 3 026 3 261 8 3 491 3 712 6 -465 -451 Июль 890 939 6 1 045 1 125 8 -155 -185 Август 1 024 1 105 8 1 094 1 208 10 -70 -102 Сентябрь 1 104 1 092 -1 1 181 1 188 1 -77 -96 III квартал 3 018 3 137 4 3 320 3 520 6 -302 -383 Октябрь 1 027 1 135 11 1 168 1 292 11 -141 -156 Ноябрь 1 064 1 149 8 1 158 1 260 9 -94 -111 Декабрь 979 1 012 3 1 157 1 207 4 -178 -195 IV квартал 3 070 3 297 7 3 482 3 759 8 -413 -462 2017 Года 11 892 12 785 8 13 522 14 730 9 -1 630 -1 945

Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, 2017 Государство импортёр, объединение государств Экспорт,млн евро Доля,% Динамика по сравнению с прошлым годом, % Государство-экспортёр, объединение государств Импорт,млн евро Доля,% Динамика по сравнению с прошлым годом, % ВСЕГО 12 785 100 8 ВСЕГО 14 730 100 9 ЕС-28 9 141 71 4 ЕС-28 12 110 82 9 Еврозона-19 6 226 49 13 Еврозона-19 8 728 59 10 Страны, не входящие в ЕС 3 644 29 18 Страны, не входящие в ЕС 2 620 18 11 1. Финляндия 2 070 16 8 1.Финляндия 2 073 14 18 2. Швеция 1 731 14 -19 2. Германия 1 582 11 6 3. Латвия 1 182 9 8 3. Литва 1 383 9 8 4. Россия 932 7 21 4. Швеция 1 281 9 14 5. Германия 848 7 22 5. Латвия 1 252 8 11 6. Литва 749 6 5 6. Польша 1 064 7 9 7. Норвегия 512 4 6 7. Россия 930 6 24 8. Нидерланды 472 4 44 8. Нидерланды 873 6 2 9. США 374 3 18 9. Китай 596 4 7 10. Дания 362 3 -4 10. Италия 375 3 5 Экспорт и импорт по разделам товаров, 2017 Раздел товаров (-группа) согласно комбинированной номенклатуре (КН) Экспорт Импорт Баланс, млн евро млн евро доля, % динамика по сравнению с прошлым годом, % млн евро доля, % динамика по сравнению с прошлым годом, % ВСЕГО 12 785 100 8 14 730 100 9 -1 945 Сельскохозяйственная продукция и продукты питания (I–IV) 1 183 9 9 1 532 10 6 -349 Минеральная продукция (V) 1 266 10 36 1 449 10 22 -183 Сырье и продукция химической промышленности (VI) 689 5 20 1 275 9 13 -587 Резиновые и пластмассовые изделия(VII) 417 3 7 801 5 10 -384 Древесина и изделия из древесины (IX) 1 383 11 14 488 3 16 895 Бумага и изделия из бумаги (X) 346 3 3 272 2 1 74 Текстиль и изделия из текстиля (XI) 402 3 3 663 5 3 -261 Металл и изделия из металла (XV) 1 051 8 25 1 293 9 17 -241 Механические машины (84) 1 083 9 16 1 481 10 7 -398 Электрооборудование(85) 2 198 17 -14 2 202 15 -8 -4



