09.02.2018, 08:43

За год более всего экспорт вырос в Финляндию, Россию и Германию


rus.delfi.ee
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Eksport
EksportFoto: Sipa Asia, Vida Press

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в 2017 году увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8% и импорт — на 9%. В 2017 году из Эстонии экспортировано товаров на 12,8 млрд евро в текущих ценах и импортировано в Эстонию — на 14,7 млрд евро.

Дефицит товарооборота в 2017 году составил 1,9 млрд евро, по сравнению с 2016 годом он увеличился на 315 млн евро. На увеличение дефицита повлиял в основном импорт транспортных средств (включая суда). Наибольший профицит был связан с торговлей древесиной и изделиями из древесины и различными промышленными изделиями (в том числе мебели), причем наибольший дефицит наблюдался в торговле транспортными средствами, а также сырьем и продуктами химической промышленности.

ТОП

Доля стран Европейского союза в общем экспорте Эстонии составляла в 2017 году 71% и импорта — 82%. Дефицит торговли Эстонии с другими странами ЕС составил 3 млрд евро, что почти на 610 млн евро больше, чем в 2016 году. В торговле со странами ЕС экспорт увеличился на 4%, а импорт — на 9%. Наиболее всего вырос товарообмен со странами, не входящими в ЕС: экспорт увеличился на 18%, а импорт — на 11%.

В 2017 году из Эстонии экспортировали преимущественно электрооборудование (17%), древесину и изделия из древесины (11%), а также минеральную продукцию (10%). Более всего увеличился экспорт минеральной продукции (в том числе топлива), металла и изделия из металла (в том числе металлических отходов), а также древесины и изделий из древесины (в том числе пиломатериалов). При этом вывоз электрооборудования в 2017 году уменьшился более всего.

Крупнейшими партнерами Эстонии по экспорту в 2017 году стали Финляндия (16% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (14%) и Латвия (9%). За год более всего экспорт вырос в Финляндию, Россию и Германию, а уменьшился — в Швецию, Мексику и Нигерию.

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в 2017 году 72% от общего экспорта. Более всего экспорт эстонских товаров вырос в группе минеральной продукции, металла и изделий из металла, а также древесины и изделий древесины. Вывоз электрообрудования эстонского производства заметно сократился. Основными целевыми странами экспорта эстонских товаров стали Финляндия, Швеция и Германия. Наиболее всего увеличился вывоз товаров эстонского происхождения в Германию и Финляндию, а сократился — в Швецию и Мексику.

Более всего импортировалось в Эстонию электрообрудования — 15% от общего импорта, затем транспортных средств (13%), сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, механических машин и минеральной продукции (10%). За год наиболее увеличился ввоз транспортных средств (в т.ч. судов и автомобилей) и минеральной продукции (в т.ч. топлива). При этом ввоз электрооборудования сократился.

В 2017 году в Эстонию импортировалось больше всего товаров из Финляндии (14% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%) и Литвы (9%). За год наибольший рост наблюдался в возе товаров из Финляндии, России и Швеции. Более всего импорт сократился из Венгрии, США и Канады.

Из Эстонии товар экспортировался в 180 государств и импортировался — из 133. Внешнеторговый баланс был положительным со 130 государствами. Наибольший профицит в товарообмене возник со Швецией, Норвегией и США, а дефицит — с Польшей, Германией и Литвой.

В декабре 2017 года из Эстонии экспортировано товаров на 1 млрд евро и импортировано в Эстонию — на 1,2 млрд евро. По сравнению с декабрем 2016 года экспорт увеличился на 3% и импорт — на 4%. На рост экспорта в декабре 2017 года более всего повлияла продажа зерновых, а на рост импорта — ввоз топлива.

В декабре 2017 года индекс объема экспорта внешней торговли увеличился по сравнению с тем же периодом 2016 года на 2% и индекс объема импорта вырос на 11%.

Товарообмен Эстонии, 2004–2017

Товарообмен Эстонии, 2016–2017

Месяц

Экспорт, млн евро
Импорт, млн евро
Баланс, млн евро

2016

2017

динамика %

2016

2017

динамика%

2016

2017

I полугодие

Январь

824

940

14

981

1 349

38

-156

-409

Февраль

920

972

6

1 060

1 071

1

-140

-99

Mарт

1 034

1 179

14

1 189

1 319

11

-154

-140

I квартал

2 779

3 090

11

3 229

3 739

16

-450

-649

Aпрельl

1 048

1 027

-2

1 207

1 212

0

-159

-185

Mай

1 000

1 148

15

1 149

1 301

13

-150

-153

Июнь

978

1 087

11

1 135

1 200

6

-157

-113

II квартал

3 026

3 261

8

3 491

3 712

6

-465

-451

Июль

890

939

6

1 045

1 125

8

-155

-185

Август

1 024

1 105

8

1 094

1 208

10

-70

-102

Сентябрь

1 104

1 092

-1

1 181

1 188

1

-77

-96

III квартал

3 018

3 137

4

3 320

3 520

6

-302

-383

Октябрь

1 027

1 135

11

1 168

1 292

11

-141

-156

Ноябрь

1 064

1 149

8

1 158

1 260

9

-94

-111

Декабрь

979

1 012

3

1 157

1 207

4

-178

-195

IV квартал

3 070

3 297

7

3 482

3 759

8

-413

-462

2017 Года

11 892

12 785

8

13 522

14 730

9

-1 630

-1 945


Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, 2017

Государство

импортёр,

объединение государств

Экспорт,млн евро

Доля,%

Динамика по сравнению с прошлым годом, %

Государство-экспортёр,

объединение государств

Импорт,млн евро

Доля,%

Динамика по сравнению с прошлым годом, %

ВСЕГО

12 785

100

8

ВСЕГО

14 730

100

9

ЕС-28

9 141

71

4

ЕС-28

12 110

82

9

Еврозона-19

6 226

49

13

Еврозона-19

8 728

59

10

Страны, не входящие в ЕС

3 644

29

18

Страны, не входящие в ЕС

2 620

18

11

1. Финляндия

2 070

16

8

1.Финляндия

2 073

14

18

2. Швеция

1 731

14

-19

2. Германия

1 582

11

6

3. Латвия

1 182

9

8

3. Литва

1 383

9

8

4. Россия

932

7

21

4. Швеция

1 281

9

14

5. Германия

848

7

22

5. Латвия

1 252

8

11

6. Литва

749

6

5

6. Польша

1 064

7

9

7. Норвегия

512

4

6

7. Россия

930

6

24

8. Нидерланды

472

4

44

8. Нидерланды

873

6

2

9. США

374

3

18

9. Китай

596

4

7

10. Дания

362

3

-4

10. Италия

375

3

5

Экспорт и импорт по разделам товаров, 2017

Раздел товаров (-группа) согласно комбинированной номенклатуре (КН)

Экспорт
Импорт

Баланс, млн евро

млн евро

доля, %

динамика по сравнению с прошлым годом, %

млн евро

доля, %

динамика по сравнению с прошлым годом, %

ВСЕГО

12 785

100

8

14 730

100

9

-1 945

Сельскохозяйственная продукция и продукты питания (I–IV)

1 183

9

9

1 532

10

6

-349

Минеральная продукция (V)

1 266

10

36

1 449

10

22

-183

Сырье и продукция химической промышленности (VI)

689

5

20

1 275

9

13

-587

Резиновые и пластмассовые изделия(VII)

417

3

7

801

5

10

-384

Древесина и изделия из древесины (IX)

1 383

11

14

488

3

16

895

Бумага и изделия из бумаги (X)

346

3

3

272

2

1

74

Текстиль и изделия из текстиля (XI)

402

3

3

663

5

3

-261

Металл и изделия из металла (XV)

1 051

8

25

1 293

9

17

-241

Механические машины (84)

1 083

9

16

1 481

10

7

-398

Электрооборудование(85)

2 198

17

-14

2 202

15

-8

-4


Транспортные средства (XVII)

821

7

11

1 902

13

32

-1 081

Оптические, измерительные и точные приборы (XVIII)

393

3

-3

339

2

3

55

Различные промышленные изделия(XX)

1 128

9

6

402

3

10

726

Прочее

426

3

-3

630

4

-9

-205

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