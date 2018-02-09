По данным Департамента статистики, экспорт товаров в 2017 году увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8% и импорт — на 9%. В 2017 году из Эстонии экспортировано товаров на 12,8 млрд евро в текущих ценах и импортировано в Эстонию — на 14,7 млрд евро.
Дефицит товарооборота в 2017 году составил 1,9 млрд евро, по сравнению с 2016 годом он увеличился на 315 млн евро. На увеличение дефицита повлиял в основном импорт транспортных средств (включая суда). Наибольший профицит был связан с торговлей древесиной и изделиями из древесины и различными промышленными изделиями (в том числе мебели), причем наибольший дефицит наблюдался в торговле транспортными средствами, а также сырьем и продуктами химической промышленности.
ТОП
Доля стран Европейского союза в общем экспорте Эстонии составляла в 2017 году 71% и импорта — 82%. Дефицит торговли Эстонии с другими странами ЕС составил 3 млрд евро, что почти на 610 млн евро больше, чем в 2016 году. В торговле со странами ЕС экспорт увеличился на 4%, а импорт — на 9%. Наиболее всего вырос товарообмен со странами, не входящими в ЕС: экспорт увеличился на 18%, а импорт — на 11%.
В 2017 году из Эстонии экспортировали преимущественно электрооборудование (17%), древесину и изделия из древесины (11%), а также минеральную продукцию (10%). Более всего увеличился экспорт минеральной продукции (в том числе топлива), металла и изделия из металла (в том числе металлических отходов), а также древесины и изделий из древесины (в том числе пиломатериалов). При этом вывоз электрооборудования в 2017 году уменьшился более всего.
Крупнейшими партнерами Эстонии по экспорту в 2017 году стали Финляндия (16% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (14%) и Латвия (9%). За год более всего экспорт вырос в Финляндию, Россию и Германию, а уменьшился — в Швецию, Мексику и Нигерию.
Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в 2017 году 72% от общего экспорта. Более всего экспорт эстонских товаров вырос в группе минеральной продукции, металла и изделий из металла, а также древесины и изделий древесины. Вывоз электрообрудования эстонского производства заметно сократился. Основными целевыми странами экспорта эстонских товаров стали Финляндия, Швеция и Германия. Наиболее всего увеличился вывоз товаров эстонского происхождения в Германию и Финляндию, а сократился — в Швецию и Мексику.
Более всего импортировалось в Эстонию электрообрудования — 15% от общего импорта, затем транспортных средств (13%), сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, механических машин и минеральной продукции (10%). За год наиболее увеличился ввоз транспортных средств (в т.ч. судов и автомобилей) и минеральной продукции (в т.ч. топлива). При этом ввоз электрооборудования сократился.
В 2017 году в Эстонию импортировалось больше всего товаров из Финляндии (14% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%) и Литвы (9%). За год наибольший рост наблюдался в возе товаров из Финляндии, России и Швеции. Более всего импорт сократился из Венгрии, США и Канады.
Из Эстонии товар экспортировался в 180 государств и импортировался — из 133. Внешнеторговый баланс был положительным со 130 государствами. Наибольший профицит в товарообмене возник со Швецией, Норвегией и США, а дефицит — с Польшей, Германией и Литвой.
В декабре 2017 года из Эстонии экспортировано товаров на 1 млрд евро и импортировано в Эстонию — на 1,2 млрд евро. По сравнению с декабрем 2016 года экспорт увеличился на 3% и импорт — на 4%. На рост экспорта в декабре 2017 года более всего повлияла продажа зерновых, а на рост импорта — ввоз топлива.
В декабре 2017 года индекс объема экспорта внешней торговли увеличился по сравнению с тем же периодом 2016 года на 2% и индекс объема импорта вырос на 11%.
Товарообмен Эстонии, 2004–2017
Товарообмен Эстонии, 2016–2017
Месяц
2016
2017
динамика %
2016
2017
динамика%
2016
2017
I полугодие
Январь
824
940
14
981
1 349
38
-156
-409
Февраль
920
972
6
1 060
1 071
1
-140
-99
Mарт
1 034
1 179
14
1 189
1 319
11
-154
-140
I квартал
2 779
3 090
11
3 229
3 739
16
-450
-649
Aпрельl
1 048
1 027
-2
1 207
1 212
0
-159
-185
Mай
1 000
1 148
15
1 149
1 301
13
-150
-153
Июнь
978
1 087
11
1 135
1 200
6
-157
-113
II квартал
3 026
3 261
8
3 491
3 712
6
-465
-451
Июль
890
939
6
1 045
1 125
8
-155
-185
Август
1 024
1 105
8
1 094
1 208
10
-70
-102
Сентябрь
1 104
1 092
-1
1 181
1 188
1
-77
-96
III квартал
3 018
3 137
4
3 320
3 520
6
-302
-383
Октябрь
1 027
1 135
11
1 168
1 292
11
-141
-156
Ноябрь
1 064
1 149
8
1 158
1 260
9
-94
-111
Декабрь
979
1 012
3
1 157
1 207
4
-178
-195
IV квартал
3 070
3 297
7
3 482
3 759
8
-413
-462
2017 Года
11 892
12 785
8
13 522
14 730
9
-1 630
-1 945
Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, 2017
Государство
импортёр,
объединение государств
Экспорт,млн евро
Доля,%
Динамика по сравнению с прошлым годом, %
Государство-экспортёр,
объединение государств
Импорт,млн евро
Доля,%
Динамика по сравнению с прошлым годом, %
ВСЕГО
12 785
100
8
ВСЕГО
14 730
100
9
ЕС-28
9 141
71
4
ЕС-28
12 110
82
9
Еврозона-19
6 226
49
13
Еврозона-19
8 728
59
10
Страны, не входящие в ЕС
3 644
29
18
Страны, не входящие в ЕС
2 620
18
11
1. Финляндия
2 070
16
8
1.Финляндия
2 073
14
18
2. Швеция
1 731
14
-19
2. Германия
1 582
11
6
3. Латвия
1 182
9
8
3. Литва
1 383
9
8
4. Россия
932
7
21
4. Швеция
1 281
9
14
5. Германия
848
7
22
5. Латвия
1 252
8
11
6. Литва
749
6
5
6. Польша
1 064
7
9
7. Норвегия
512
4
6
7. Россия
930
6
24
8. Нидерланды
472
4
44
8. Нидерланды
873
6
2
9. США
374
3
18
9. Китай
596
4
7
10. Дания
362
3
-4
10. Италия
375
3
5
Экспорт и импорт по разделам товаров, 2017
Раздел товаров (-группа) согласно комбинированной номенклатуре (КН)
Баланс, млн евро
млн евро
доля, %
динамика по сравнению с прошлым годом, %
млн евро
доля, %
динамика по сравнению с прошлым годом, %
ВСЕГО
12 785
100
8
14 730
100
9
-1 945
Сельскохозяйственная продукция и продукты питания (I–IV)
1 183
9
9
1 532
10
6
-349
Минеральная продукция (V)
1 266
10
36
1 449
10
22
-183
Сырье и продукция химической промышленности (VI)
689
5
20
1 275
9
13
-587
Резиновые и пластмассовые изделия(VII)
417
3
7
801
5
10
-384
Древесина и изделия из древесины (IX)
1 383
11
14
488
3
16
895
Бумага и изделия из бумаги (X)
346
3
3
272
2
1
74
Текстиль и изделия из текстиля (XI)
402
3
3
663
5
3
-261
Металл и изделия из металла (XV)
1 051
8
25
1 293
9
17
-241
Механические машины (84)
1 083
9
16
1 481
10
7
-398
Электрооборудование(85)
2 198
17
-14
2 202
15
-8
-4
Транспортные средства (XVII)
821
7
11
1 902
13
32
-1 081
Оптические, измерительные и точные приборы (XVIII)
393
3
-3
339
2
3
55
Различные промышленные изделия(XX)
1 128
9
6
402
3
10
726
Прочее
426
3
-3
630
4
-9
-205