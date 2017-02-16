За два дня о пособии для низкооплачиваемых работников ходатайствовали 30 000 человек

За два дня в Налогово-таможенный департамент поступило 248 504 заявления о возврате налога за 2016 год. В том числе 30 000 человек ходатайствуют о получении пособия для работников с низким уровнем дохода. По состоянию на четверг сумма возврата этим 30 000 людям составляет 11 миллионов евро, пишет Ärileht.

Конечная цифра станет известна в мае: тогда Налогово-таможенный департамент на основании проверенных деклараций высчитает размер пособия. По словам руководителя налогового отдела Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги, следует помнить, что в случае, если вы вносите изменения в декларацию о возврате налога уже после того, как подали ходатайство о возврате подоходного налога для работника с низким уровнем дохода, то новое заявление подавать не надо. Однако, тогда и не виден размер предполагаемого пособия, который автоматически отображается в e-maksuamet/e-toll.

”При внесении изменений в заранее заполненные данные о зарплате или пенсии в налоговой декларации мы обязательно все проверим; это может означать более позднее получение переплаченного подоходного налога и пособия для работников с низкой зарплатой”, — объяснила Лийвамяги.

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В текущем году налоговую декларацию следует подавать и тем, кто желает ходатайствовать о получении пособия для работников с низкой зарплатой, которое в этом году выплачивается впервые. Для этого такой работник в прошлом году должен был работать на полную ставку минимум шесть месяцев и получить в общей сложности зарплату менее 7 817 евро.

Налоговая также сообщила, что по состоянию на утро четверга свои доходы за 2016 год задекларировали 248 504 человека, возврату подлежит сумма в 43 474 570 евро, а доплатить государству должны 1 873 348 евро.