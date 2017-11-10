10.11.2017, 09:50

За девять месяцев Tallink Grupp заработала 45,4 млн евро чистой прибыли


rus.delfi.ee
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За девять месяцев Tallink Grupp заработала 45,4 млн евро чистой прибыли
Foto: Andres Putting

Согласно не прошедшему аудит промежуточному отчету AS Tallink Grupp, за первые девять месяцев этого года концерн заработал 45,4 миллиона евро чистой прибыли. Это на 4,8 миллиона евро (на 11,9%) больше, чем за такой же период прошлого года.

Не прошедший аудит доход от продаж концерна вырос за первые девять месяцев в сравнении с тем же периодом прошлого года на 3,2%, достигнув 734,1 миллиона евро, а не прошедшая аудит прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) увеличилась на 10 миллионов евро и составила 129,5 миллиона евро, сообщает фирма.

”Такие результаты являются для Tallink Grupp позитивными, особенно в нынешних условиях жесткой конкуренции. На результаты этого года оказал влияние ряд обстоятельств. Например, выход на линию Таллинн-Хельсинки нового работающего на сжиженном природном газе судна Megastar, плановые работы по обслуживанию пяти судов в первом квартале, увеличение потенциала грузоперевозок на некоторых линиях, которые обслуживает Tallink Grupp после изменения движения судов по линиям в декабре 2016 года, а также усиление конкуренции на линии Таллинн-Хельсинки, что оказало влияние на цену билетов”, — прокомментировал результаты финансовый директор AS Tallink Grupp Вейко Хаавапуу.

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”Несмотря на значительную конкуренцию, общее число пассажиров Tallink Grupp неизменно увеличивалось, и особенно заметно выросли грузовые перевозки концерна во всех географических сегментах. Согласно ожиданиям, как и в прошлые годы, в этом году наибольшие показатели в части оборота и прибыли были показаны в третьем квартале, на который приходится высокий сезон летнего туризма. Однако, третий квартал 2017 года оказался для нас особенно удачным, поскольку в сравнении с прошлым годом за этот период общее число пассажиров выросло на 2%, и в июле мы поставили новый рекорд по числу пассажиров, что положительно сказалось на финансовых результатах третьего квартала”, — добавил Хаавапуу.

В третьем квартале 2017 года в сравнении с тем же периодом прошлого года выросли доходы от продаж во всех основных сегментах бизнеса. Например, в третьем квартале доход от продаж магазинов и ресторанов вырос на 3 миллиона евро, а доход от продажи билетов на 1,2 миллиона евро. Рост поддержало 2% увеличение общего числа пассажиров. Доход от продаж в части грузоперевозок в третьем квартале увеличился в сравнении с тем же периодом прошлого года на 3,5 миллиона евро (на 13,9%). Росту способствовало увеличение количества перевезенных транспортных единиц во всех географических сегментах.

”Объемы грузовых перевозок росли во всех наших географических сегментах — не только в третьем квартале 2017 года, а все девять месяцев. В сравнении с девятью месяцами прошлого года наш доход от продаж вырос на 10,1 миллиона евро (на 13,1%). Такой рост демонстрирует, что приносит плоды наша стратегия — обеспечить на Балтике гибкие, недорогие и эффективные грузоперевозки на всех линиях, которые обслуживает Tallink Grupp”, — отметил Хаавапуу.

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