23.10.2018, 12:26

За девять месяцев Swedbank заработал в Эстонии более 148 млн евро

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rus.delfi.ee
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Pangaliidu pressiüritus
Foto: Andres Putting

Прибыль эстонского подразделения Swedbank за первые девять месяцев 2018 года достигла 148,6 миллиона евро, что означает 19-процентный рост по сравнению с тем же периодом 2017 года. Рост достигнут благодаря увеличению доходов, возросшей активности клиентов, снижению резервов на случай убытков по кредитам и уменьшению налоговых расходов, сказано в пресс-релизе.

”Со своим новым мобильным приложением мы являемся лидером в дигитальном пользовательском опыте. Новая функция бесконтактных мобильных платежей — очередная возможность повысить комфорт повседневного банкинга. Мы в повседневном режиме оказываем поддержку клиентам в развитии их цифровых навыков и помогаем заменить карточки паролей более безопасными средствами аутентификации, такими, как Smart-ID”, — сказал Роберт Китт, руководитель Swedbank в Эстонии.

”Запущенная в сентябре кампания многообразия и бренда работодателя ”Приходите такими, какие вы есть!” получила хороший отклик, изменив подход к повседневному поиску новых работников. Нам удалось достучаться до самых разных нынешних и будущих работников Swedbank по всей Эстонии”, — добавил он.

Кредиты и вклады

Объёмы кредитов выросли по сравнению с прошлым годом на 8,5 процента. Благодаря сильному экономическому росту и продолжающемуся росту зарплат, выросли объёмы кредитов и лизинга, выданных как частным лицам, так и предприятиям. Совокупный объём кредитов вырос во всех трёх странах Балтии.

Объёмы вкладов выросли по сравнению с прошлым годом на 10,4 процента. Выросли объёмы вкладов как частных, так и бизнес-клиентов.

Качество кредитов

Резерв на случай убытков по кредитам снизился на 8,3 миллиона евро. Для сравнения, в тот же период 2017 года он уменьшился на 1,6 миллиона евро.

Доходы и расходы

Чистый процентный доход увеличился на 6,4%. Рост достигнут главным образом благодаря увеличению объёма кредитов. Чистый доход от услуг вырос на 4,7% в основном благодаря возросшей активности клиентов. Совокупные расходы в течение года оставались на прежнем уровне.

Развитие предприятия

В третьем квартале Swedbank выпустил пилотную версию нового мобильного приложения. Наряду с новым пользовательским опытом и свежим оформлением приложение предлагает владельцам Android-устройств совершенно новую возможность совершать мобильные бесконтактные платежи. Полная версия приложения выйдет на рынок в 2019 году.

Росту цифровых навыков клиентов содействует возрастающая популярность Smart-ID. Карточками паролей можно будет пользоваться для аутентификации только до 1 февраля 2019 года. По мере того как карточки паролей постепенно выводятся из оборота, банк распространяет необходимую информацию и консультирует клиентов, помогая им плавно свыкнуться с более безопасными цифровыми средствами аутентификации.

С начала года более 110 000 клиентов Swedbank выбрали для себя альтернативу карточке паролей. Самый распространённый выбор — приложение Smart-ID, которому отдали предпочтение 60% тех, кто прежде пользовались карточками паролей. Примерно 30% начали пользоваться ID-картой и 10% выбрали PIN-калькулятор или Mobiil-ID.

ТОП

В интернет-банке добавились новые услуги. Например, возможность подписать договор о жилищном кредите прямо в интернет-банке. Тестируется возможность открытия счёта по видеомосту, что будет способствовать дигитализации банковских продуктов для предприятий и развитию существующих клиентских связей. Для поддержки более сотни постоянно идущих процессов вербовки новых работников в сентябре запустили кампанию разнообразия и поддержки бренда работодателя ”Приходите такими, какие вы есть!”. Цель — привлечь на работу в банк людей, разделяющих ценности Swedbank, независимо от их возраста, пола, бэкграунда, хобби и прочих различий. Видео кампании, в котором снялись работники Swedbank, получило очень позитивный отклик и привлекло на карьерную страницу более 6000 посещений при 180 000 просмотров.

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