За девять месяцев Swedbank заработал в Эстонии более 148 млн евро

”Со своим новым мобильным приложением мы являемся лидером в дигитальном пользовательском опыте. Новая функция бесконтактных мобильных платежей — очередная возможность повысить комфорт повседневного банкинга. Мы в повседневном режиме оказываем поддержку клиентам в развитии их цифровых навыков и помогаем заменить карточки паролей более безопасными средствами аутентификации, такими, как Smart-ID”, — сказал Роберт Китт, руководитель Swedbank в Эстонии.

”Запущенная в сентябре кампания многообразия и бренда работодателя ”Приходите такими, какие вы есть!” получила хороший отклик, изменив подход к повседневному поиску новых работников. Нам удалось достучаться до самых разных нынешних и будущих работников Swedbank по всей Эстонии”, — добавил он.

Кредиты и вклады

Объёмы кредитов выросли по сравнению с прошлым годом на 8,5 процента. Благодаря сильному экономическому росту и продолжающемуся росту зарплат, выросли объёмы кредитов и лизинга, выданных как частным лицам, так и предприятиям. Совокупный объём кредитов вырос во всех трёх странах Балтии.

Объёмы вкладов выросли по сравнению с прошлым годом на 10,4 процента. Выросли объёмы вкладов как частных, так и бизнес-клиентов.

Качество кредитов