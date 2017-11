За девять месяцев If заработала в Прибалтике 11,2 миллиона евро прибыли

Экономические результаты If P&C Insurance AS за первые девять месяцев этого года были вновь сильными. Чистая прибыль эстонского предприятия и латвийского и литовского филиалов за первые девять месяцев 2017 года составила 11,2 миллиона евро, составив за тот же период прошлого года 9,9 миллиона евро, сообщается в пресс-релизе.

Вся сумма страховых платежей, собранных в трех странах Прибалтики в течение девяти месяцев, составила 104,8 миллиона евро (в тот же период 2016 года 100,1 миллиона). Сумма страховых взносов в Эстонии составила 54,3 миллиона евро (53,1 миллиона евро в 2016-м), в Латвии 20,5 миллиона евро (21,1 миллиона евро) и в Литве 30,0 миллионов евро (25,9 миллиона евро).

Комбинированное относительное число за девять месяцев составило 86,6 процента (90,4% в 2016 году). Соотношение ущерба — 64,7 процента (65,2% в 2016-м), соотношение расходов составило для предприятия 24,9 процента (25,2% в 2016-м).

По словам руководителя If P&C Insurance AS Андриса Морозовса, третий квартал 2017 года был для If успешным. „Хотя штормы и потопы повлияли на все страны Прибалтики, в третьем квартале у нас не было больших ущербов. Вместо этого мы видим, что рост расходов на выплаты ущербов происходит из-за учащения личностных ущербов в дорожно-транспортных происшествиях и увеличения расходов на рабочую силу у поставщиков. Несмотря на это, мы смогли держать риски под контролем и продолжили с сильным, стабильным результатом, улучшив результат прошлого года”, — сказал Морозовс.



Стабильные результаты If Grup



Технический результат страховой деятельности If P&C Insurance за первые девять месяцев 2017-го составил 4,433 миллиарда шведских крон по сравнению с 4,818 миллиардов в тот же период прошлого года. Комбинированное относительное число составило 85,9 процента (84,0). Прибыль до уплаты налогов за первые девять месяцев составила 5,781 миллиарда шведских крон (10,428 миллиарда в тот же период 2016 года).

If P&C Holding является частью Sampo Plc. Прибыль Sampo Grup до уплаты налогов в третьем квартале 2017 года составила 475 миллионов евро** (450). Прибыль на одну акцию в третьем квартале составила 0,74 евро (0,71).

** Не содержит одноразовой прибыли в 706 миллионов евро, полученной при изменении статуса Topdanmark со смежного предприятия на дочернее.