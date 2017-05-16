За четыре месяца в городскую кассу Таллинна поступило почти 205 миллионов

За первые четыре месяца нынешнего года в городскую кассу поступили 204,9 миллиона евро, что составляет, без учета финансирования, 33,9% запланированных на год поступлений.

Налоговые поступления составили 137,4 миллиона евро ( 34,7% годового объема), в том числе отчисления от подоходного налога с физического лица — 120,2 миллиона евро (33,6%) и местные налоги — 4,4 миллиона евро (38,8%).

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в казну города 27,9 миллиона евро (41,9% годового объема), прочие доходы составили чуть более 1 миллиона евро (29,4%). От государства и из иностранных источников поступили 38,5 миллиона евро (33,8% запланированного на год).

Инвестиционная деятельность принесла Таллинну 245,3 тысячи евро.

Выплаты за четыре месяца произведены на сумму 211,1 миллиона евро (31,3% годовой суммы), в том числе на управленческую деятельность — 190 миллионов евро (34,1% ), выплаты на инвестирование — на сумму 19,6 миллиона евро (16,18%) и выплаты по финансированию в виде основных взносов по кредитам и капитальной ренте — 1,5 миллиона евро.

Остаток свободных средств городской казны на конец апреля составил 55,3 миллиона евро.