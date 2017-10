За 9 месяцев года Eesti Gaas увеличил продажи сжатого газа и электричества

Рост продаж сжатого газа обусловлен, в том числе, открытием новых заправочных станций, сеть которых продолжает расширяться.

За девять месяцев текущего года AS Eesti Gaas в общей сложности продал 305,6 млн. м³ природного газа, тогда как за тот же период в прошлом году этот показатель составил 327,7 млн. м³. ”Расхождение запланированных продаж с реальными, случившееся из-за теплого января, в последние месяцы значительно сократилось, но все же объем продаж за весь период пока остается ниже прошлогоднего на 22 млн. м³”, — так прокомментировал результаты деятельности компании исполнительный директор Eesti Gaas Антс Ноот.

В то же время значительно возросло потребление сжатого газа в транспортном секторе — по сравнению с прошлым годом примерно на 40%. В 2017 потребление сжатого газа составило 4,6 млн. м³, тогда как годом ранее было продано 3,3 млн. м³ сжатого газа.

”За девять месяцев этого года на заправочных станциях Eesti Gaas было продано больше сжатого газа, чем за весь прошлый год, — подтвердил Ноот. — Цифры свидетельствуют о том, что стратегия предприятия, которое постепенно расширяет сеть газовых заправок, себя оправдывает. В полном режиме работают и две наших новых станции заправки сжатым газом, открытые в сентябре на улице Гаази в Таллинне и на улице Сави в Пярну. Так что теперь в столице теперь существуют три станции, на которых можно заправиться сжатым газом, а вскоре откроется и четвертая — на перекрестке улиц Техника и Пилле”.

Поскольку спрос на сжатый газ постоянно растет, Eesti Gaas продолжит расширять сеть заправочных станций и в следующем году. ”Мы планируем построить заправки в Вильянди, Йыхви и в Раквере. Если учесть то, что в Тарту, Пярну и Нарве заправочные станции уже имеются, можно говорить о солидной сети, охватывающей всю Эстонию”, — с удовлетворением подчеркнул Ноот.

По сравнению с прошлым годом продажи электричества увеличились в четыре раза. Количество клиентов, покупающих электричество в Eesti Gaas, возросло в 3,5 раза, а объемы составили соответственно 34,9 ГВт·ч и 8,8 ГВт·ч. ”Помимо выгодной цены, мы предлагаем удобный способ расчета, поскольку в счете бытового потребителя отражается и расход на сетевую услугу Elektrilevi”, — сказал Ноот.

В этом году Eesti Gaas приступил и к продаже сжиженного газа (LNG). За девять месяцев в Эстонию было поставлено 9 000 тонн сжиженного газа, что составляет 13 млн. кубических метров. ”Мы осуществили поставки LNG, в том числе, и из Финляндии и Польши, что позволило нам получить важный опыт”, — сказал Ноот, добавив, что, вне всякого сомнения, речь идет об очень перспективном виде топлива, объемы которого в ближайшее время будут расти. — ”Важно, чтобы в Эстонии и странах Балтии сжиженный газ применялся для шоссейного транспорта, поскольку сохранение чистоты воздуха и экономия топливных расходов — наш общий интерес”.

AS Eesti Gaas осуществляет продажу природного газа и электричества. Концерну принадлежат компания AS EG Ehitus, занимающаяся строительством и проектированием газопроводов и профильных сооружений, а также предприятие AS Gaasivõrgud, оказывающее услуги по распределению природного газа. Eesti Gaas обеспечивает работой более 200 человек, предприятие обслуживает 1600 бизнес-клиентов и 42 000 бытовых потребителей.