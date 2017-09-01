За 25 лет компания Kuusakoski отправила на переработку более 6 миллионов тонн металла

Свежая статистика отмечающего 25-летие деятельности в Эстонии предприятия демонстрирует, что за четверть века крупнейшая в Эстонии компания по переработке отходов Kuusakoski отправила на переработку более 6 миллионов тонн металлического лома, сообщается в пресс-релизе.

Черный металл образует около 6 миллионов тонн всего принятого за 25 лет работы металла, а на цветной металл приходится 0,27 миллиона тонн.

”Этого направленного на переработку количества металла достаточно, чтобы построить 6 миллионов легковых автомобилей, которые, будучи припаркованы в ряд, растянулись бы на 26 000 километров, т.е. от Эстонии до Австралии и обратно, — рассказал председатель правления AS Kuusakoski Кулдар Суйтс. — Больше всего металла было скуплено в 2000 году, когда черного металла было принято свыше 460 тысяч тонн, а цветного металла — примерно 23 000 тонн”.

Предприятие начало работать в Эстонии в 1992 году, когда решением правительства на основании эстонского подразделения всесоюзного предприятия ”Вторчермет” (металлолом, Fe) и ”Вторцветмет” (цветной металлолом) было образовано государственное предприятие Eesti Metallieksport (EMEX).

В следующем году EMEX получил монопольное право на скупку металлолома, сохранявшееся в течение пяти лет. В 1997 году EMEX был приватизирован, а двумя года позднее продан ведущему в Скандинавии предприятию по переработке металлического лома Kuusakoski Oy. В 2004 году фирма получила название AS Kuusakoski.

По словам Суйтса, четверть века в Эстонии — солидный возраст, поскольку по статистике 55% предприятий не встречают даже свой первый юбилей.

В Kuusakoski также работает единственная в Эстонии дробилка для металла, уже измельчившая более миллиона тонн металлолома, в т.ч. более 100 000 аварийных автомобилей. Начавшая работу в 1996 году дробилка уникальна для Эстонии — она позволяет перерабатывать аварийные автомобили в повторно используемое сырье в соответствии с природоохранными нормами Европейского Союза, направляя в повторное использование 95% элементов старых автомобилей. В приобретение дробилки предприятие инвестировало около 2,9 миллиона евро.

AS Kuusakoski является крупнейшим в Эстонии предприятием по переработке отходов, отправляющим на переработку около половины металлолома в стране. В общей сложности у AS Kuusakoski 11 пунктов обслуживания по всей Эстонии.

Предприятие принадлежит ведущей североевропейской промышленной компании по переработке отходов Kuusakoski Oy, в 2014 году отметившей свой столетний юбилей. Kuusakoski имеет более 100 филиалов по всему миру. Наряду с Финляндией Kuusakoski также действует в России, Эстонии, Литве, Швеции, Дании, Великобритании, США, Китае и на Тайване.