За 2018 год экспортный оборот предприятия Salvest вырос почти в 4,5 раза по сравнению с периодом четырёхлетней давности. В прошлом году произведенную в Эстонии продукцию экспортировали почти на 4 миллиона евро, и предприятие считает, что еще имеется потенциал для роста.
Сегодня продукция Salvest поставляется в 18 стран мира, в том числе в Гану, Казахстан, Францию, Азербайджан, Гонконг, Вьетнам и на Украину. Не так давно к ним присоединились также Швеция, Словения и Сингапур.
”Товары предприятия Salvest ценятся прежде всего за новизну и качество сырья. Как в отношении идущих на экспорт смузи, так и в отношении детского питания мы используем ингредиенты, поступающие исключительно с предприятий органического сельского хозяйства. Кроме того, в продукции не содержится ни консервантов, ни добавок”, — подчеркнула директор предприятия Salvest Трийн Кыргмаа.
Наиболее высокий потенциал экспорта — у детского питания и смузи. Суперсмузи, выпускаемые под маркой Smushie, представляют собой первую созданную Salvest концепцию, которая была разработана с учетом именно международного рынка.
”Для нас важно, что мы хорошо знаем поставщиков нашего сырья, и разделяем с ними одни и те же ценности. Благодаря этому вся цепочка поставок сырья и продукции является совершенно прозрачной. Не так давно мы разработали кодекс этических принципов предприятия Salvest, который соблюдают и наши партнеры. Цель этого кодекса заключается в том, чтобы способствовать оптимальному использованию ресурсов, и тем самым стремиться к более чистой окружающей среде”, — сказала директор Salvest.
Акционерное общество Salvest — это предприятие эстонской пищевой промышленности с сильными традициями, ведущее свою деятельность в Тарту с 1946 года. В производстве Salvest использует как можно больше отечественного сырья и активно инвестирует в развитие производства органических продуктов в Эстонии. В заводском комплексе Salvest площадью 32 000 квадратных метров работает в общей сложности более 190 человек, которые занимаются изготовлением любимых среди жителей Эстонии высококачественных продуктов Salvest, таких как, например, супы, огурцы, соусы, кетчупы, детское питание Põnn, варенье Meie Mari и смузи Smushie.