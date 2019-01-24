За 2018 год экспортный оборот предприятия Salvest вырос почти в 4,5 раза

Сегодня продукция Salvest поставляется в 18 стран мира, в том числе в Гану, Казахстан, Францию, Азербайджан, Гонконг, Вьетнам и на Украину. Не так давно к ним присоединились также Швеция, Словения и Сингапур.

”Товары предприятия Salvest ценятся прежде всего за новизну и качество сырья. Как в отношении идущих на экспорт смузи, так и в отношении детского питания мы используем ингредиенты, поступающие исключительно с предприятий органического сельского хозяйства. Кроме того, в продукции не содержится ни консервантов, ни добавок”, — подчеркнула директор предприятия Salvest Трийн Кыргмаа.

Наиболее высокий потенциал экспорта — у детского питания и смузи. Суперсмузи, выпускаемые под маркой Smushie, представляют собой первую созданную Salvest концепцию, которая была разработана с учетом именно международного рынка.

”Для нас важно, что мы хорошо знаем поставщиков нашего сырья, и разделяем с ними одни и те же ценности. Благодаря этому вся цепочка поставок сырья и продукции является совершенно прозрачной. Не так давно мы разработали кодекс этических принципов предприятия Salvest, который соблюдают и наши партнеры. Цель этого кодекса заключается в том, чтобы способствовать оптимальному использованию ресурсов, и тем самым стремиться к более чистой окружающей среде”, — сказала директор Salvest.