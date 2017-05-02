За 13 лет в ЕС латвийцы стали главными евроскептиками в Балтии

1 мая 2004 года Латвия вошла в состав Европейского союза, и 13 лет спустя жители страны оценивают членство в ЕС намного скептичнее, чем раньше. Об этом со ссылкой на Латвийское радио сообщает LSM.lv.

На референдуме в 2004 году вступление Латвии в ЕС поддержали 67% граждан страны при явке 71,5%. Выборы в Европарламент, которые прошли сразу после присоединения страны к Евросоюзу, вызвали намного меньший интерес — в них приняли участие всего 40% граждан, имеющих право голоса.

С тех пор ситуация заметно изменилась, отмечает LSM.lv. Несмотря на экономический кризис, геополитические вызовы и выход Великобритании из ЕС, 57% европейцев по-прежнему позитивно оценивают участие своей страны в Евросоюзе. Латвийцы при этом настроены скептически — позитивную оценку, по данным Eurobarometer, в 2017 году давали 45% респондентов, тогда как в Литве и Эстонии — соответственно, 65% и 67%.

1 мая 2004 года в ЕС вступили Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Кипр, Мальта, Польша, Словакия, Словения и Венгрия.