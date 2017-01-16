Спецкомиссия прокуратуры Южной Кореи в понедельник 16 января выдала ордер на арест вице-председателя Samsung Group Ли Чжэ-Ёна, сообщает агентство "Рёнхап".

Ему предъявлены обвинения в коррупции, присвоении средств и даче ложных показаний; расследование в отношении вице-председателя Samsung связано с делом против президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которой грозит импичмент.

Ли Чжэ-Ён является сыном председателя концерна Samsung Ли Гонхи и считается его будущим преемником и фактическим главой корпорации. Его обвинили во даче взяток общей суммой в 43 млрд вон (около $36 млн) подруге президента Цой Сун Силь, которая находится под стражей. По версии следствия, в обмен на взятку та способствовала тому, что государственный пенсионный фонд поддержал слияние двух компаний-подрядчиков Samsung.

августе 2015 года Samsung подписал контракт на $18,3 млн с базирующейся в Германии компанией, которая принадлежит Цой Сун Силь. По данным следователей, подруга президента тратила находящиеся на счетах компании миллионы на свою дочь и ее занятия верховой ездой.

Еще более $17 млн Samsung Group перечислила двум некоммерческим фондам, которые также связывают с Цой Сун Силь. Прокуроры рассматривают эти деньги — а это самая большая в истории сумма, перечисленная корпорацией на счета какой-либо организации, — как взятку.

Сам наследник концерна Samsung в ходе недавних парламентских слушаний категорически отверг все обвинения.

Расследование ведется в отношении еще трех топ-менеджеров Samsung, а также в отношении бывшего главы южнокорейского министерства здравоохранения, который в настоящее время руководит национальным пенсионным фондом страны.

Samsung Group ранее признала, что перечисляла крупные суммы в несколько фондов, но отвергает подозрения в том, что это связано с господдержкой слияния двух компаний-подрядчиков.