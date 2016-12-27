В инфолисте издания Äripäev ”Зарплата” 9 декабря 2016 года появилась статья адвокатов Эпп Лумисте и Элин Уусвяли ”В работе на дому есть скрытые риски”.

В связи с происходящими в обществе изменениями и развитием инфотехнологий, меняются также и традиционные рабочие отношения, что включает в себя изменения требований работника к работодателю. Все больше работников предпочитают при выборе рабочего места, прежде всего, гибкость и возможность выполнять работу из дома. Учитывая развитие цифровых технологий, работа в конторе уже не является необходимостью. Хоть работа из дома и может быть привлекательной идеей, не стоит оставлять без внимания разные налоговые риски, которые сопровождают этот процесс.

Что такое удаленная работа и как с этим мириться?

Согласно п.4 ст.6 Закона о трудовом договоре, работодатель и работник могут договориться об удаленной работе, т.е. о выполнении работником трудовых обязанностей вне конторы работодателя, например, по домашнему адресу работника. Законодатель пояснил, что удаленная работа предполагает наличие письменного соглашения. В то же время условия такого соглашения и общее содержание не оговариваются в Законе о трудовом договоре дополнительными инструкциями.

Первым делом в соглашении нужно отрегулировать, компенсирует ли работодатель расходы, связанные с домашним офисом. Например, если работник использует одну конкретную комнату как домашний офис, то в соглашении можно установить компенсируемый размер платы за аренду комнаты. Также следовало бы в соглашении отрегулировать, кто оплачивает текущие расходы, связанные с использованием комнаты, и в каком объеме работодатель оплачивает расходы на связь (телефон, интернет и т.д.).

Какие налоговые риски появляются для работника?

Первый сопутствующий налоговый риск для работника связан с получаемым доходом с использования комнаты как рабочего помещения. В случае если работодатель и работник договариваются между собой, что работодатель оплачивает работнику аренду помещения при использовании его как домашний офис, то тогда работодатель должен удерживать подоходный налог с суммы за аренду. Поэтому работник должен учитывать, что сумма, поступившая на счет, будет меньше, чем договорились на основании соглашения, из-за удержанного подоходного налога.

Во-вторых, следует учитывать, что если работодатель частично использует домашний адрес работника как место работы, то работник может потерять право спрашивать обратно процентные выплаты на жилое помещение. На основании ст. 25 Закона о подоходном налоге у физического лица есть право вычитать из своего дохода проценты от взятого для покупки жилого помещения кредита. Если жилое помещение используется с целью предпринимательства (то есть как рабочее место), может возникнуть вопрос, можно ли спрашивать проценты на кредит обратно в полном объеме.

В-третьих, следует обратить внимание на то, что если работник начнет процесс отчуждения жилого помещения, и если он при этом его использовал частично как домашний офис, то процесс отчуждения целого помещения может быть подвергнут налогообложению. Согласно п.1 ст.15 Закона о подоходном налоге, прибыль, полученная при отчуждении жилого помещения, не подвергается налогообложению подоходным налогом, если физического лицо использовало это помещение только как место жительство вплоть до его отчуждения. Однако, если жилое помещение было использовано с целью предпринимательства, в том числе и как домашний офис, то полученный доход от продажи жилого помещения может оказаться, хотя бы частично, подвержен налогообложению.

Для работодателя способствование удаленной работе в правовом смысле может оказаться слишком трудным и может привести к налоговому контролю

Нужно иметь в виду, что работа в домашнем офисе несет налоговые риски не только для работника, но в значительной степени это опасно и для работодателя. Например, работодатель и работник могут договориться, что работодатель обеспечит работника необходимыми рабочими средствами (т.е. средства и инвентарь, необходимые для работы дома), как это сейчас принято в нынешних рабочих отношениях. При этом, работодатель может ошибочно полагать, что со средств, купленных для работы дома, можно в полной мере учитывать налог с оборота.

Разные судебные инстанции подчеркивали, что вещи, купленные для использования в домашнем офисе (лампы, полки и столы), выполняют также и роль домашнего инвентаря, поэтому полное вычитание налога с оборота не может быть обоснованным, и нужно найти правильно обоснованную пропорцию. До сих пор суды акцептировали такую пропорцию как 50:50.

Поэтому, хотя способствование работе на дому и помогает сэкономить на расходах, связанных с офисом, в конечном результате, это все-таки не будет дешево для работодателя. В действительности учет налога с оборота с оборудования для домашнего офиса может повлечь за собой и вовсе налоговый контроль. В случае если в рамках контроля выяснится, что работодатель необоснованно зачел налог с оборота (то есть в неправильной пропорции), то тогда работодателю следует считаться с дополнительными налогами, а также с обязанностью оплатить проценты.

В общем, нужно подчеркнуть, что прежде, чем заключить соглашение об удаленной работе, следует очень внимательно взвесить все риски, связанные с работой на дому, и убедиться, что комфортность работы дома перевешивает возможные налоговые риски. Если же работодатель и работник уже договорились об удаленной работе, то следует учитывать, что подобные рабочие отношения по большей части не регулируются законом и остаются в основном вопросом внутреннего соглашения работника и работодателя. Поэтому, во избежание споров и недопонимания, следует очень точно определить условия, связанные с работой на дому (сюда входит распределение расходов, связанных с работой в домашнем офисе, и их компенсирование работодателем).