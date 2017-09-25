Юристы предупреждают: КТ не имеет права вывешивать имена должников на ”доску позора”

У многих квартирных товариществ наблюдаются проблемы с должниками. Поэтому Инспекция по защите данных и Союз квартирных товариществ Эстонии разработали правила того, как разрешается обрадовать данные членов КТ внутри и вне товарищества.

Правила касаются разглашения данных должников, имеющих связанные с квартирой долги перед квартирным или гаражным товариществом.

Как объясняет руководитель юридического отдела Союза квартирных товариществ Эстонии Урмас Марди, открыто вывешивать их имена и данные, например, в подъезде или в где-то в интернете на всеобщее обозрение нельзя, так как это противоречит Закону о защите данных — ведь в эти места имеют доступ и не связанные с КТ люди.

Запрещено разглашать и номера квартир должников, так как по ним можно легко найти имена владельцев в регистре недвижимости или открытом регистре, их имена могут быть указаны на почтовом ящике или входной двери, или же в маленьком доме или поселке имена владельцев квартир могут быть известны всем жителям.

"Опубликовывать личные данные в интернете без согласия или законного основания не разрешается. Исключением является интранет (внутренняя частная сеть), доступный лишь членам КТ. Разглашать данные должников из КТ нельзя ”чужим” людям, в том числе друзьям, родственникам, коллегам по работе, работодателю и т.д.” — отмечает юрист.

Зато не запрещено распространять сообщения от товарищества, в том числе и информацию о должниках, на рассылаемых КТ счетах. При этом у всех членов КТ также есть право получить доступ к протоколам и документам собраний, а также запросить бухгалтерские данные по должникам.