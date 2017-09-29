Юристы ЕС: Nordstream не входит в компетенцию Еврокомиссии

Еврокомиссия намеревалась провести с Россией переговоры об эксплуатации газопровода "Северный поток — 2". Однако юристы Совета ЕС пришли к выводу, что такие переговоры не входят в ее компетенцию.

Дочернее предприятие "Газпрома" Nordstream 2 одержало промежуточную победу на пути к строительству нового газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию, передает агентство dpa. Юристы ЕС пришли к выводу, что у Еврокомиссии (ЕК) нет правовых оснований настаивать на переговорах с Россией об условиях эксплуатации этого газопровода еще до начала его строительства.



Заключение юристов было подготовлено для совещания экспертов в Брюсселе, назначенного на четверг, 28 сентября. Согласно dpa, в документе указано, что Еврокомиссия не обладает полномочиями, чтобы требовать переговоров об объекте, находящемся вне территории ЕС.



Опасения Еврокомиссии



"Северный поток — 2" должен быть проложен по дну Балтийского моря рядом с уже проложенным "Северным потоком — 1" в 2018 году и введен в эксплуатацию в 2019-м. Германия поддерживает этот проект, но целый ряд государств ЕС из Восточной Европы категорически отвергают его. Еврокомиссия также обеспокоена тем, что в результате в Европу будет поступать еще больше газа из России — страны, которая находится под санкциями ЕС из-за конфликта вокруг Украины.

ЕК попросила страны ЕС предоставить ей мандат на переговоры с Россией о "Северном потоке — 2". Эксперты обсудили эту просьбу на заседании 28 сентября, но отложили принятие решения. Наблюдатели отмечают, что, с учетом заключения европейских юристов, предоставление такого мандата все менее вероятно. На 12 октября назначено очередное совещание на экспертном уровне.



Еврокомиссия в ответ на запрос dpa сообщила, что внимательно изучит заключение экспертов юридического отдела Совета ЕС. "Мы весьма ясно обозначили нашу позицию и не имеем каких-либо дальнейших комментариев по поводу заключения юротдела Совета", — заявила представитель ЕК.