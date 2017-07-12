Юрист отвечает на вопросы об отпуске: график, зарплата и подоходный налог

У читательницы Delfi Натальи возникли вопросы, связанные с рабочим графиком перед отпуском, зарплатой за неполный рабочий месяц и подоходным налогом с отпускных. Мы попросили ответить на них юриста, ведущего партнера юридической фирмы A.G.D. Õigusabi Grupp Дмитрия Щербина.

Читатель: ”У нас сменная работа по графику, который составляется в конце каждого месяца. Смены по 11 часов плюс два перерыва по 30 минут. Очень часто бывает, что работодатель составляет график рабочих смен в месяц, когда по графику отпусков человек идет в очередной отпуск, таким образом, что перед днем начала отпуска ставится три, две или одна рабочая смена. Например, мой отпуск, согласно графику отпусков, начинается 29 мая. В конце апреля работодатель составляет график на май: 27 и 28 мая — рабочие дни по 11 часов, 29 мая — первый день отпуска. Положен ли выходной день после одной, двух или трех отработанных 11-часовых рабочих смен перед тем, как идти в отпуск?”

Юрист: ”Вопрос читателя довольно резонный, так как законом действительно определены конкретные временные рамки для выполнения работы, отдыха и отпуска. Чтобы ответить на поставленный вопрос, читатель должен понимать следующие моменты: пункт 1 — положенное ежедневное время отдыха, пункт 2 — еженедельное время отдыха и пункт 3 — основной отпуск. Разъяснения по данным пунктам — ниже.

(1) Ежедневное время отдыха означает промежуток времени с момента окончания одного рабочего дня до момента начала следующего рабочего дня. 51 статья Закона о трудовом договоре определяется, что работник имеет право на ежедневное время отдыха в количестве не менее 11 часов в течение 24-часового периода. При этом эти 11 часов должны быть непрерывным отдыхом, что означает, что работодатель не имеет права ставить рабочие часы в промежуток действия ежедневного времени отдыха. Стоит также отметить, что по статье 46 части 1 Закона о трудовом договоре совокупное рабочее время не должно превышать 48 часов за семидневный период (а т.е. 8 часов в день), если работник и работодатель не договорились об ином. Если же работодатель и работник договорились о более продолжительном рабочем времени, то оно в совокупности не должно превышать в среднем 52 часа (статья 46 часть 3 Закона о трудовом договоре). Таким образом, рабочая смена не должна длиться более 13 часов (т.е. 8 часов основного рабочего времени + 5 часов переработки).

Стоит отметить, что имеются определенные исключения, но они относятся к работникам здравоохранения и социального обеспечения либо к специфике трудовых или коллективных договоров в случаях, указанных в части 3 и 4 статьи 17 директивы Совета Европы 2003/88/ЕС. (статья 51 часть 4 Закона о трудовом договоре). В случае применения данных исключений сразу после окончания рабочего дня работодатель обязан предоставить такому работнику дополнительное время, равное количеству часов, на которое были превышены 13 рабочих часов. Например, если смена работника длилась 16 часов, то работодатель должен выделить работнику непрерывное время на ежедневный отдых в размере 14 часов (а т.е. 11 часов + 3 часа, превышающих норму 13 часов).

(2) Согласно статье 52 части 1 Закона о трудовом договоре, у работника в течение семидневного периода должно оставаться не менее 48 часов непрерывного времени отдыха. Как правило, в трудовых отношениях выполнение работы по графику и рабочим сменам, происходит в случае суммированного учета рабочего времени. На такой случай законом предусмотрено, что у работника в течение семидневного периода должно оставаться не менее 36 часов непрерывного времени отдыха. Таким образом, важно, чтобы у работника в течение семидневного периода было 36 либо 48 часов непрерывного еженедельного времени отдыха.

(3) Что касается отпуска, то в понимании статьи 55 Закона о трудовом договоре предполагается, что ежегодный отпуск работника составляет 28 календарных дней (основной отпуск), если работник и работодатель не договорились о более длительном основном отпуске. Основной отпуск исчисляется в календарных днях, и согласно статье 54 части 3, в основной отпуск не включаются национальные и государственные праздники.

Все приведенное выше в совокупности говорит о том, что законом не предусмотрено возможности исключения из отпуска, положенного работнику, ежедневного либо еженедельного времени отдыха. Отвечая на вопрос читателя, это означает, что работодатель не имеет обязанности выделять работнику выходной день перед тем, как работник уйдет в отпуск, т.к. выходной день считается календарным днем отпуска. Будет ли работодатель располагать смены таким образом, что конец смены приходится сразу на конец дня перед наступлением отпуска, определяется исключительно способностью работника договариваться с работодателем об утверждении подходящего работнику графика смен и отпусков. Если работник дал свое согласие на утверждение подобного графика, то и дальнейшие претензии к работодателю нельзя считать обоснованными”.

Читатель: ”Как начисляется зарплата за неполный рабочий месяц (отпуск, больничный)? Каким образом вычисляется средний заработок? Приведу пример из собственного опыта. За 7 рабочих смен в марте зарплата больше, чем за 8 рабочих смен в апреле текущего года. На вопрос, почему такая разница в среднем заработке за смену, бухгалтер отвечает: средний заработок зависит от того, в какой смене вы работаете, и от нормы часов в этой смене за эти два месяца. Но наш отдел не работает в какой-либо смене. Напомню, что график составляется ежемесячно и по-разному. Что имеет в виду бухгалтер?”

Юрист: ”Очевидно, бухгалтер имеет в виду то, что согласно методике учета рабочего времени, может возникнуть ситуация, когда при отработке 7 часов работнику рассчитывается зарплата больше, чем при отработке 8 часов. Такая ситуация вполне возможна и не означает априори неправильного учета зарплаты. Обусловлено это тем, что в каждом месяце может быть своя норма часов рабочего времени и она может изменяться в зависимости от месяца. В таком случае бухгалтер ищет пропорцию от конкретной нормы текущего месяца, принимая в расчет рабочий табель за месяц и условия договоренностей между работником и работодателем.

Чтобы внести ясность в подобного рода вопросы, Законом о трудовом договоре статьей 5 частью 1 пунктом 5 определено, что работодатель обязан проинформировать работника о способе исчисления и порядке выплаты зарплаты.

Из сказанного следует, что в случае сомнений работник имеет право обратиться к работодателю с просьбой подробного разъяснения методики исчисления и порядка выплаты зарплаты”.

Читатель: ”Так как подоходный налог начисляется с отпускных с первого евро, т.е. не вычитается не облагаемая подоходным налогом сумма, то возвращается ли часть переплаченного налога и каким образом это происходит?"

Юрист: ”В контексте заданного вопроса нельзя говорить о переплаченном налоге в принципе, т.к. переплаты не возникает.

Согласно статье 23 Закона о подоходном налоге, из доходов физического лица-резидента в налоговом периоде вычитается не облагаемый налогом доход в размере 2 160 евро в 2017 году, т.е. 180 евро в месяц (2 160 евро / 12 мес). К примеру, работник получил 10 числа зарплату, необлагаемый минимум в месяце выплаты зарплаты составит 180 евро. Если, например, 15 числа того же месяца работнику выплачивают отпускные, премию или еще что-то, то с этой выплаты работодатель обязан удержать подоходный налог в полном размере, т.к. необлагаемый налогом минимум уже был применен и переплаты в данном случае нет”.