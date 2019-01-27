Юрист объясняет: родитель ушел из семьи и не платит алиментов. Как защититься от его требований в будущем?

Отвечает юрист из Эстонского правового бюро Ангела Юргенсон.

”Если один из родителей бросает ребенка, и ясно, что в дальнейшем воспитании он не заинтересован, чему несомненно сопутствуют траты, советую сразу же обратиться с требованием в суд. На практике известно, что зачастую этого по разным причинам не делают. Думают, что, хоть и тяжко, как-то справятся и без поддержки второго родителя.

Отсутствия требования алиментов может нанести вред как самому ребенку, так и воспитывающему его родителю. Живущий отдельно родитель может обещать, что в будущем не ждет от ребенка никакой помощи, но никто не может предусмотреть, что случится в жизни, и, так сказать, пообещавший родитель в один день может оказаться нуждающимся в помощи, например, при оплате счетов за дом призрения, что весьма затратно. В случае, если родитель попадает в беспомощное положение, обычно местное самоуправление обычно обращается с требованием о погашении счетов за услуги по уходу к прямому родственнику по нисходящей линии — то есть к ребенку.

В такой ситуации в рамках судебного дела об обязательстве ребенка перед родителем можно будет доказать, что нуждающийся в помощи родитель нарушил в свое время свое обязательство. В качестве подтверждения — судебное решение, в соответствии с которым родитель должен был платить алименты, но не делал этого. Отсутствие же решения суда затруднит доказательство: родитель может попросту сказать, что не нарушал своих обязанностей перед ребенком.

Если не требовать алиментов на ребенка, это может оказаться вредным и для самого родителя, который занимается его воспитанием. При выходе на пенсию родителям придется договариваться, кто воспользуется правом на прибавку к пенсии".