Юридическое бюро поможет предпринимателям решить проблемы без суда

Область законов мира бизнеса очень широкая: от трудового и конкурентного права до обязательственно-правового закона. Зачастую у предприятий нет средств или явных причин нанимать юриста, поэтому возникающие проблемы они пытаются решить по ходу дела.

По мнению юристов компании InvestÕigus, целесообразнее заключить договор с партнером по оказанию правовой помощи, который предупреждал и решал бы проблемы уже на начальной стадии.

Юридический партнер для предприятия такой же незаменимый помощник, как семейный врач для человека, потому что помогает найти решение маленьким и серьезным проблемам. Да, юридические услуги предлагают и адвокатские конторы, но по сравнению с юридическими бюро их расценки в несколько раз выше, а очередь на прием может затянуться, ведь, как правило, адвокаты ведут объемные и продолжительные процессы.

О правовой стороне дела обычно начинают думать, когда ситуация уже усугубилась.

Но в действительности предпринимателям стоит заранее подумать о том, как предотвратить возможные затруднения, которые могут перерасти в долгий и финансово обременительный судебный процесс. Лучшая возможность оградить себя от такого сценария – привлечь профессионала, который просмотрит все договоры и документы, при необходимости свяжется с разными сторонами и даст совет в вопросах, касающихся трудовых договоров, договоров о купле-продаже, планов расширения фирмы и тендеров. Разумнее потратить два-три часа времени на беседу с юристом, заплатив ему 75 евро, чем позднее выкладывать тысячи евро в суде из-за неправильных или недостающих документов.

Как защитить себя от должников?

Одной из наиболее распространенных проблем для предпринимателей являются неоплаченные счета. Многие бухгалтеры верят в легенду о том, что если от срока оплаты счета не прошло 45 дней, то ничего предпринять нельзя. Это не так – неоплаченными счетами нужно заниматься сразу, пусть даже срок оплаты превышен на один день. У счетов тоже есть срок давности, и получить свои деньги задним числом всегда сложнее.

Во избежание неприятных ситуаций в виде недополученных денег нужно проделать основательную работу: наведите справки о репутации партнера, заключайте надежные с точки зрения закона договоры, постарайтесь выяснить, почему не оплачен счет, каковы связи должника с другими предприятиями и какие у него обязательства перед государством. Если вам удастся побеседовать с должником на тему оплаты, засвидетельствуйте это письменно. И если вы угрожаете должнику судом, то это не должно быть пустым звуком. А что делать, если вы получили решение суда? Как раз в таком случае и выручит юридический партнер, который поможет общаться с судебными исполнителями и следить за исполнительным производством.

Должники являются головной болью не только предприятий, но и квартирных товариществ. Отличие лишь в том, что члены правления товарищества каждый день контактируют с соседями и никто не хочет накалять обстановку между жильцами.

В большинстве случаев дела начинают двигаться только с привлечением третьей стороны, например, юриста. Бюро, предлагающие юридические услуги квартирным товариществам, имеют большой опыт работы с должниками и долговыми требованиями и могут помочь до того, как сумма долга станет слишком большой, а добрососедские отношения окажутся испорчены.

Еще одна распространенная проблема связана со строителями и предлагающими услугу реновации фирмами. На самом деле большинство касающихся строительства вопросов можно решить без суда, но для этого нужно привлечь юридическое бюро. Лучше всего заключить договор с правовым бюро по оказанию юридических услуг еще до составления и подписания договоров со строительными фирмами. Таким образом, юрист с самого начала сможет проследить за всем процессом и выполнением пунктов договора.

Самая удобная правовая помощь – договор с юридическим партнером

Бюро InvestÕigus предлагает фирмам, некоммерческим объединениям, квартирным товариществам и частным лицам заключить договор, в который входит оказание юридических услуг в области долгового права и внедоговорных долговых отношений, трудового права, исполнительного производства, коммерческого, страхового и административного права, уголовного производства и производства по делу о проступке. Помимо этого предлагаем услугу персонального юриста и несколько часов бесплатных консультаций.

Юридический партнер поможет заключить соглашения о сотрудничестве и трудовые договоры, составить первичную документацию, а также предлагает возможность рефинансирования долгов и неоплаченных счетов и факторинга. То есть, если у предприятия имеется достоверный счет, подлежащий взысканию, фирма InvestÕigus покупает его и далее занимается долговым требованием сама.

Договор с юридическим партнером экономит средства, так как ежемесячная оплата услуг партнера фиксирована, а при решении и предупреждении проблем он выполняет работу за несколько сторон: адвокатов, юристов и инкассо-фирм. При необходимости юридический партнер общается с судом, судебными исполнителями, строителями и другими сторонами дела и ведомствами. Помощь можно получить как по вопросам составления устава, документации, договоров, общения с должниками, так и по части законодательства.

InvestÕigus предлагает своим клиентам комплексную услугу, дающую право на получение правовой помощи как на месте, так и по телефону в любое время, плюс возможность участвовать в различных тематических курсах.

За получением помощи в бюро со своими проблемами могут обращаться как руководители, так и работники предприятия, а также члены квартирных товариществ. В случае споров задача юридического бюро – выступить в качестве посредника и найти компромисс, учитывающий интересы всех сторон.

С целью помочь квартирным товариществам бюро InvestÕigus создало страницу www.korteriyhistu.net, на которой в данный момент для товариществ доступна информация, помощь, бланки договоров и приглашений на собрание и которая в дальнейшем также станет необходимой для деятельности фирм базой документов.

Простому, не имеющему юридического образования человеку судебные дела кажутся переполненными тонкостями, правовами аспектами и терминами. Зачем усложнять дело и тратить деньги, если вместе с партнером можно все решить без суда и исков?

Дополнительная информация о юридически корректном делопроизводстве доступна на домашней странице InvestÕigus.