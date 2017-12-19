Юри Яансон: компенсацию за лечение зубов следует предоставлять по необходимости

Вчера министр здоровья и труда Евгений Осиновский отвечал в Рийгикогу на запрос, касающийся принятого Рийгикогу в конце прошлого года изменения закона, установившего компенсацию за лечение зубов для имеющих медицинскую страховку взрослых. По словам члена фракции Партии реформ Юри Яансона, в нынешнем виде закон способствует неравному обращению с пациентами, сообщает пресс-служба партии.

Стоматологическая услуга должна в случае необходимости быть доступна в первую очередь социально незащищенным пациентам.

”28 ноября прошедшего года была установлена компенсация за лечение зубов в размере 30 евро в случае получения стоматологической услуги у договорных партнеров Больничной кассы Эстонии. В течение года договоры с Больничной кассой подписали всего около 25% оказывающих стоматологические услуги лиц, при этом некоторые из них эти договоры уже расторгли”, — пояснил Яансон, отметив, что в качестве основной причины нежелания подписывать договор стоматологические кабинеты называют предлагаемые Больничной кассой предельные цены, не соответствующие реальным расходам на оказание услуги.

”Недопустимо так разбрасываться государственными средствами. Важно, чтобы компенсацию можно было получить в обоснованных случаях, то есть чтобы она предоставлялась по необходимости. Помощь должна быть организована таким образом, чтобы договор заключили как можно больше стоматологов, и чтобы широкая доступность была обеспечена в первую очередь социально незащищенным слоям населения”, — обосновал Янсон запрос, адресованный министру здоровья и труда.