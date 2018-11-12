Юри Ратас пообещал, что в следующем году для Elron будет куплено три новых поезда

Сегодня премьер-министр Юри Ратас сказал Delfi, что в следующем году планируется приобрести как минимум три дополнительных дизельных поезда.

По словам Ратаса, новые поезда помогут снизить нагрузку на тартуских и нарвских направлениях.

В пресс-службе Elron при этом сказали, что такой информации им пока не поступало.