Юри Ратас пообещал, что в следующем году для Elron будет куплено три новых поезда(7)
О необходимости дополнительных поездов для Elron говорится уже давно, но конкретных сроков не называлось.
О необходимости дополнительных поездов для Elron говорится уже давно, но конкретных сроков не называлось.
Сегодня премьер-министр Юри Ратас сказал Delfi, что в следующем году планируется приобрести как минимум три дополнительных дизельных поезда.
По словам Ратаса, новые поезда помогут снизить нагрузку на тартуских и нарвских направлениях.
В пресс-службе Elron при этом сказали, что такой информации им пока не поступало.
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