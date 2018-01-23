Юри Ратас на БСРЗ: правительство работает над проблемой нехватки рабочей силы

Премьер-министр Юри Ратас познакомился сегодня с работой BLRT Grupp. Глава правительства получил обзор деятельности концерна и его крупнейших инвестиционных проектов. Во время посещения предприятия была затронута также проблема нехватки квалифицированной рабочей силы.

По словам премьер-министра, в деятельности BLRT Grupp, как в зеркале, отражаются основные возможности, трудности и вызовы, с которыми сталкиваются сегодня все отечественные крупные предприятия и работодатели, а также экономика Эстонии в целом.

"Вопрос рабочей силы и стабильная бизнес-среда очень важны для предпринимателей при составлении долгосрочных инвестиционных планов. Проблему нехватки квалифицированной рабочей силы поднимают также иностранные инвесторы. Правительство работает над решением этой проблемы", — заявил Ратас во время экскурсии по предприятию.

Председатель правления BLRT Grupp Вероника Ивановская показала премьер-министру ключевые производственные объекты концерна: судоремонтную верфь, машиностроительное предприятие, единственное сохранившееся в Эстонии литейное производство, компанию Wärtsilä BLRT Estonia, а также производство металлоконструкций и оборудования для нефтегазодобывающей промышленности и инфраструктурных проектов.

”Сохранять конкурентоспособность предприятия возможно, лишь постоянно повышая эффективность и инвестируя в современное оборудование. На протяжение нескольких лет мы реализуем большую долгосрочную стратегическую инвестиционную программу. Только за 2017 год нами было инвестировано около 44 миллионов евро”, — пояснила Ивановская.

BLRT Grupp предлагает работу 1700 специалистам и 1000 субподрядчиков в различных регионах Эстонии.