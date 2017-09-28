Юри Ратас: мы должны больше верить в нашу экономику

ремьер-министр Юри Ратас начал свое выступление на 18-й конференции из серии ”Бизнес-план” словами благодарности, адресованными эстонским предпринимателям, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

”Быть предпринимателем — это значит ежедневно сталкиваться с риском, с неизвестностью, посвящать всего себя работе. Предприниматели играют важную роль в нашем обществе, неся ответственность за благополучие многих людей, и общество должно научиться больше ценить наших предпринимателей и способности к предпринимательской деятельности”, — заявил премьер-министр.

В своем выступлении глава правительства подробнее остановился на теме экономического роста, подчеркнув, что нам следует больше верить в нашу экономику.

”Оценки ее состояния скачут так же быстро, как и сам экономический рост. Если экономика растет медленно, мы себя накручиваем, если же рост опережает ожидания, мы бросаемся предсказывать скорое падение. Постоянное недовольство может подточить основы стабильного экономического роста”, — сказал Ратас.

Вместе с тем, по словам премьера, эстонская экономика несмотря на опережающий прогнозы экономический рост, отстает от поставленных целей по части производительности труда: ”У нас есть силы для того, чтобы обеспечить стабильно быстрый экономический рост, вопрос скорее в том, как их применить. Секрет долгосрочного экономического роста кроется не в бюджете государственного сектора, а прежде всего в мудрых решениях сектора частного. Мы должны думать в долгосрочной перспективе, как добиться того, чтобы по величине доходов Эстония догнала государства с высоким уровнем благосостояния”.

”Сравнивая себя с большинством стран ЕС, мы видим, что разрыв в уровне доходов в нашей стране высок. К сожалению, тема неравенства в контексте нашей экономической модели еще недостаточно раскрыта. Помимо неравенства по части уровня дохода нужно также брать в расчет имущественное неравенство и отсутствие равных возможностей. Я уверен, что экономический рост будет способствовать целостности нашего общества. Важно сбалансированное его развитие, когда разные части общества сливаются, а не отдаляются друг от друга”, — заявил Ратас.

Одной из важных предпосылок уменьшения неравенства, по словам премьера, является оптимальное развитие рынка труда. Тут Ратас сослался на исследования Международного Валютного Фонда, которые показывают, что именно рост благосостояния людей с низким уровнем доходов больше всего способствует экономическому росту.

”Мы должны стремиться к равным возможностям, чтобы у каждого человека была возможность пробиться в жизни, вне зависимости от его социально-экономического происхождения, языка, на котором он говорит, культуры, к которой он принадлежит, или региона, где он родился”, - сказал он.

Ратас призвал участников конференции учиться видеть более масштабную картину и осознавать место Эстонии в экономике Европейского Союза и своего региона, поскольку именно открытость является двигателем успеха нашего государства.

”Мы уже объединили наш рынок электроэнергии с Северными странами, скоро последует объединение рынка газа. Вот-вот будет готово исследование окупаемости туннеля между Эстонией и Финляндией. Новые технологии делают возможным то, что еще недавно казалось нереальным. Региональная интеграция располагает к более узкой специализации. Почему бы, например, Эстонии и Финляндии не рекламировать себя миру в качестве единого инвестиционного пространства?” — заключил Ратас.