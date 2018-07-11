Юри Ратас: Эстония не понимает, зачем нужен "Северный поток-2"

Германия — сильный союзник в НАТО и ЕС, "Северный поток-2" — политический проект и Эстония не понимает, зачем он нужен, сказал премьер-министр Юри Ратас в среду перед началом саммита НАТО в Брюсселе, передает rus.err.ee.

"Германия была одним из переговорщиков по Минским соглашениям и нормандскому процессу, ее позиция четко гласит, что санкции должны продолжаться", — сказал прибывший в штаб-квартиру НАТО Юри Ратас новостной службе ERR.

"Если мы говорим о "Северном потоке-2" (газопровод между Россией и Германией), позиция Эстонии та же, что и по "Северному потоку-1" — это политический проект и Эстония не понимает, зачем нужен "Северный поток-2", если даже не использованы возможности "Северного потока-1"", — сказал премьер-министр Эстонии.