11.07.2018, 18:19

Юри Ратас: Эстония не понимает, зачем нужен "Северный поток-2"

 (210)
rus.delfi.ee
EST 119
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Tiit Blaat

Германия — сильный союзник в НАТО и ЕС, "Северный поток-2" — политический проект и Эстония не понимает, зачем он нужен, сказал премьер-министр Юри Ратас в среду перед началом саммита НАТО в Брюсселе, передает rus.err.ee.

"Германия была одним из переговорщиков по Минским соглашениям и нормандскому процессу, ее позиция четко гласит, что санкции должны продолжаться", — сказал прибывший в штаб-квартиру НАТО Юри Ратас новостной службе ERR.

"Если мы говорим о "Северном потоке-2" (газопровод между Россией и Германией), позиция Эстонии та же, что и по "Северному потоку-1" — это политический проект и Эстония не понимает, зачем нужен "Северный поток-2", если даже не использованы возможности "Северного потока-1"", — сказал премьер-министр Эстонии.

В ответ на вопрос, находится ли Германия в заложниках у России, как заявил в среду утром президент США Дональд Трамп, Ратас подчеркнул, что Германия является сильным союзником в НАТО и ЕС.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Нарвские таксофирмы объявили войну начинающему работу в Ида-Вирумаа мобильному сервису заказа такси

12.07.2018
При том, что размер фиксированной цены поездки на такси по Нарве всегда является предметом горячих споров между местными таксофирмами, в своем отношении к выходящему на уездный рынок онлайн-сервису вызова такси SmileTaxi они единодушны. Тех водителей такси, которые попробуют сотрудничать со SmileTaxi, во всех фирмах обещают немедленно увольнять.
Подробнее






Эстонский политик бойкотирует чемпионат мира в России

12.07.2018
Популярный журнал Kroonika опубликовал в последнем номере подборку мнений о проходящем в России чемпионате мира по футболу. Побывавшие в Москве и Санкт-Петербурге эстоноземельцы дали хорошую оценку организаторам турнира. Особняком выглядит точка зрения депутата Рийгикогу от "Отечества" Тармо Круусимяэ.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
152,15 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-15% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
194,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012004
135,- €
81,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Стоит ли платить больше? Сравниваем сосиски с разным содержанием мяса

12.07.2018
50%! 70%! 90%! Стремление к натуральному и более качественному продукту — один из современных трендов. Сосиски — не исключение. Действительно ли есть разница между сосисками, где мало мяса и теми, где его много? Есть ли смысл платить больше? Смотрите видео!
Подробнее

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Амбициозная "Левадия" начинает новый евросезон

12.07.2018
В первом отборочном раунде Лиги Европы серебряный призер чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" принимает в Кадриорге ирландский "Дандолк". Прямую трансляцию этого поединка можно наблюдать на Delfi TV (начало в 19:00).
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ