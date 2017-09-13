Юнкер предложил перейти на евро всем странам Евросоюза

Председатель Европейской комиссии — высшего органа исполнительной власти ЕС — Жан-Клод Юнкер предложил создать "оборонительный союз", пост главы ЕС, сформировать единое министерство экономики и финансов ЕС и ввести евро на всей территории союза, передает "Интерфакс". В среду он выступал с ежегодным посланием в Европарламенте, его речь прозвучала попеременно на трех языках — английском, французском и немецком.

"Ветер вновь раздувает паруса Европы. У нас есть сейчас окно возможностей, но оно не будет открыто вечно. Давайте по максимуму используем момент, поймав ветер в паруса. Европа стала бы понятнее, если бы кораблем управлял один капитан. Наличие единого главы лучше отражает истинную природу ЕС как союза одновременно государств и граждан", — заявил он.

В настоящее время в еврозону входят 19 из 28 стран Евросоюза. Статус свободно конвертируемых в странах ЕС, не перешедших на единую валюту, имеют британские фунты, датские и шведские кроны, а также венгерский форинт. Валюты Болгарии, Польши, Румынии, Хорватии и Чехии не являются свободно конвертируемыми.

Юнкер считает, что на единую валюту необходимо перейти всем странам ЕС, включая восточноевропейские, среди которых — страны с нестабильной экономикой, такие как Болгария и Румыния, а также критично относящиеся к политике европейского единства Польша и Венгрия.

Глава Еврокомиссии предложил создать новую программу, в рамках которой странам будет предоставлена техническая и финансовая помощь для перехода на единую европейскую валюту.

Кроме того, председатель Еврокомиссии призвал к более тесному сотрудничеству внутри ЕС. По его мнению, необходимо разработать стратегию, которая обеспечит конкурентоспособность европейской промышленности. Следует также создать новую структуру, которая будет следить за соблюдением единых стандартов на рынках труда стран ЕС.

Он также высказался за скорейшее включение в Шенгенскую зону Болгарии, Румынии и Хорватии, которые, хоть и входят в ЕС, но в Шенгене не состоят. Юнкер также призвал к укреплению торговых отношений с партнерами ЕС и заявил, что до 2019 года Евросоюз намерен заключить торговые соглашения с Австралией и Новой Зеландией.

Благоприятным фоном для выступления Жан-Клода Юнкера стала статистика. Экономика в зоне евро в 2017 году растет самыми высокими темпами за десятилетие, а курс евро близок к трехлетнему максимуму по отношению к доллару.

Однако судьба многих прозвучавших в выступлении Юнкера предложений будет решаться уже после его ухода с политической сцены. Юнкер сообщил, что в 2019 году не будет претендовать на переизбрание на пост главы "правительства" ЕС.